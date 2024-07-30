Шойгу дает добро на сожжение Москвы? У российского генерала нашли интересную картину (фото)

Экс-замминистра обороны РФ оказался "ценителем искусства"

В Москве на прошлой неделе арестовали бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Во время обыска в его доме обнаружили интересную коллекцию живописи.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, который в России признан иноагентом, опубликовал несколько фотографий картин, которые находились в доме Булгакова. На них изображены бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и его экс-заместители.

Одна из картин написана по мотивам полотна "Военный совет в Филях" авторства художника Алексея Кившенко. На ней Шойгу изображен в роли генерала Михаила Кутузова, а его экс-заместитель Руслан Цаликов — генерала Михаила Барклая де Толли.

Примечателен тот факт, что на оригинальном произведении Кившенко, написанном в 1880 году, изображен военный совет, который был созван Кутузовым в подмосковной деревне Фили во время войны 1812 года между Россией и наполеоновской Францией. На нем решался вопрос сдачи Москвы без боя.

Барклай де Толли призывал покинуть Москву, но при этом сохранить армию. В итоге Кутузов, учитывая тяжелые потери в Бородинском сражении, поддержал это предложение. Как известно, впоследствии в оставленном городе были сожжены три четверти деревянных построек.

Неизвестно, какой логикой руководствовался тот, кто заказал картину с Шойгу и другими российскими генералами именно на этот мотив. Можно допустить, что он просто плохо учил историю. Также нельзя исключать, что выбор сюжета был осознанным.

Напомним, в РФ после отставки министра обороны Сергея Шойгу задержали несколько высокопоставленных военных. В частности, был задержан начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

Позже был задержан заместитель председателя Генштаба РФ генерал Вадим Шамарин. Перед этим по делу о взятке был арестован Тимур Иванов, занимавший должность замминистра обороны.