"Здав начальника - сів сам": чому генерали Путіна доносять один на одного

Видання також пише, що російська влада проводить репресії проти чинних і колишніх чиновників

У Росії триває серія гучних арештів високопоставлених військових. Генерали масово здають один одного, намагаючись уникнути покарання за корупцію.

Останнім затриманим став генерал-майор Олександр Оглоблін, колишній начальник управління військового зв'язку РФ. Про це повідомляє видання Newsweek.

У російського командування великі проблеми

Оглобліна звинувачують в отриманні хабаря розміром 10 мільйонів рублів від телекомунікаційної компанії за сприяння в укладанні контрактів з Міноборони. Раніше його вже засуджували до 4,5 років ув'язнення за розтрату, але звільнили достроково після свідчень проти свого керівника — заступника начальника Генштабу РФ Вадима Шамаріна.

Другий арешт Оглобліна відбувся після того, як Шамарін дав свідчення проти свого колишнього підлеглого. За даними російської газети "Коммерсант", Шамарін розповів про спільне отримання відкатів від "Пермського телефонного заводу Телта".

Британське Міністерство оборони вважає, що російська влада проводить репресії проти чинних і колишніх чиновників оборонного відомства, призначених Сергієм Шойгу. За словами Джона Формана, колишнього аташе з питань оборони Великої Британії в Москві, розслідування ФСБ "повільно, але стабільно" просувається через міністерство оборони РФ.

З початку війни в Україні під арешт потрапили колишній заступник міністра оборони Павло Попов, заступник командувача Ленінградського військового округу Валерій Мумінджанов, заступник міністра оборони Тимур Іванов. Також затримали генерал-майора Івана Попова та генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова.

За даними експертів, арешти не торкнулися генералів, які безпосередньо керують бойовими діями в Україні. Наприклад, Валерій Герасимов, попри наближення до 70-річного віку, зберігає свою посаду. Та метою цих ув’язнень не є викорінення корупції, а обмеження її до такого рівня, щоб вона не мала великого впливу на керівництво Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у РФ заарештували генерала, який командував цілою армією. Це уже третій топвійськовий за місяць.