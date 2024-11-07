На Донбассе россияне могли потерять еще одного генерала: чем он отличился

Официально информация еще не подтверждена

На Донбассе якобы ликвидирован еще один российский генерал, а именно генерал-майор Павел Клименко. Российские паблики сообщают о том, что очередного "героя ДНР" "не стало" 6 ноября.

По предварительной информации причиной мог стать точный прилет по штабу. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил журналист Денис Казанский.

Пока в Генштабе об уничтожении еще одного генерала армии РФ ничего не говорят. Не подтверждают этого официально и российские военные.

Что известно о российском генерал-майоре

Павел Клименко (1977 г.р., Ставропольский край) командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил РФ. С 2022 года принимал непосредственное участие в полномасштабном вторжении в Украину.

В мае 2024 года Путин своим указом присвоил ему звание генерал-майора. "Власть" так называемой "ДНР" присвоила ему звание "героя республики". Его бригада носила имя Александра Захарченко — бывшего главаря "ДНР", убитого в 2018 году.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в феврале 2024 года во время атаки на авиабазу "Бельбек" был ликвидирован российский генерал Александр Татаренко. Кроме него могли погибнуть еще 9 военных РФ.