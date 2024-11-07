На Донбасі росіяни могли втратити ще одного генерала: чим він відзначився

Офіційно інформація ще не підтверджена

На Донбасі нібито ліквідований ще один російський генерал, а саме генерал-майор Павло Клименко. Російські пабліки повідомляють про те, що чергового "героя ДНР" "не стало" 6 листопада.

За попередньою інформацією, причиною міг стати точний приліт по штабу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Денис Казанський.

Наразі у Генштабі про знищення ще одного генерала армії РФ нічого не кажуть. Не підтверджують поки що цього офіційно і російські військові.

Що відомо про російського генерал-майора

Павло Клименко (1977 р.н., Ставропольський край) командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою 1-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил РФ. З 2022 року брав безпосередню участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

У травні 2024 року Путін своїм указом надав йому звання генерал-майора. "Влада" так званої "ДНР" присвоїла йому звання "героя республіки". Його бригада носила ім'я Олександра Захарченка — колишнього ватажка "ДНР", який був вбитий у 2018 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у лютому 2024 року під час атаки на авіабазу "Бельбек" був ліквідований російський генерал Олександр Татаренко. Окрім нього могли загинути ще 9 військових РФ.