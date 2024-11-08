Целый город в Подмосковье остался без света и связи (фото)

После неожиданного блекаута ухудшилась мобильная связь

Целый город в Московской области Российской Федерации остался без света. Электричество пропало как в жилых домах, так и на улицах.

Речь идет о Звенигороде, население которого составляет 37 тысяч жителей. Согласно сообщениям местных пабликов, электроэнергии не было в течение нескольких часов.

Обесточивание коснулось не только самого города, но и окрестных сел. После неожиданного блекаута ухудшилась мобильная связь.

По предварительным данным российских СМИ, причиной отключения электроэнергии стала авария на распределительной трансформаторной подстанции. Местные жители активно распространяли в социальных сетях фотографии и видеозаписи обесточенного города.

В компании "Россеты Московский регион" подтвердили факт отключения электроэнергии. По официальной информации, причиной инцидента стало нарушение в работе электрооборудования.

Позже в энергетической компании сообщили о полном возобновлении электроснабжения в Звенигороде и близлежащих населенных пунктах. В настоящее время система электроснабжения города якобы работает в штатном режиме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне все чаще сидят без света. Недавно на тепловой электростанции (ТЭЦ) в российских Мытищах (Московская область) произошла авария. Из-за этого без электричества остались жители столицы РФ и области.