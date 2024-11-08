Целый город в Подмосковье остался без света и связи (фото)
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После неожиданного блекаута ухудшилась мобильная связь
Целый город в Московской области Российской Федерации остался без света. Электричество пропало как в жилых домах, так и на улицах.
Речь идет о Звенигороде, население которого составляет 37 тысяч жителей. Согласно сообщениям местных пабликов, электроэнергии не было в течение нескольких часов.
Обесточивание коснулось не только самого города, но и окрестных сел. После неожиданного блекаута ухудшилась мобильная связь.
По предварительным данным российских СМИ, причиной отключения электроэнергии стала авария на распределительной трансформаторной подстанции. Местные жители активно распространяли в социальных сетях фотографии и видеозаписи обесточенного города.
В компании "Россеты Московский регион" подтвердили факт отключения электроэнергии. По официальной информации, причиной инцидента стало нарушение в работе электрооборудования.
Позже в энергетической компании сообщили о полном возобновлении электроснабжения в Звенигороде и близлежащих населенных пунктах. В настоящее время система электроснабжения города якобы работает в штатном режиме.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне все чаще сидят без света. Недавно на тепловой электростанции (ТЭЦ) в российских Мытищах (Московская область) произошла авария. Из-за этого без электричества остались жители столицы РФ и области.