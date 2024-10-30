Делали ядерку Путина: в Подмосковье загорелся важнейший НИИ (видео, карта)
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По словам очевидцев, горел цех, где проводят испытания.
В российском Подмосковье вспыхнул мощный пожар на важном объекте. Его продукция используется сразу в нескольких отраслях.
Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, речь идет о Центральном научно-исследовательском институте специального машиностроения в городе Хотьково, который расположен за 70 км. от Москвы.
По словам очевидцев, огонь объял цех, где проводят испытания. Также они публикуют видео с места событий, на которых виден густой дым.
Утверждается, что к настоящему момент пожар якобы уже удалось ликвидировать. Местные спасатели говорят, что "горел утеплитель", а пострадавших нет.
Что известно о ЦНИИСМ
Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения — это ведущее российское предприятие в области проектирования и производства конструкций из современных полимерных композитных материалов для ракетно-космической техники, транспортного, энергетического, нефтехимического машиностроения и других отраслей.
Основными направлениями научно-технической и производственной деятельности института являются:
- научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы по созданию конструкций специального назначения, вооружения и военной техники из полимерных композиционных и других неметаллических материалов
- организация производства и серийный выпуск изделий специального назначения
- ремонт и утилизация созданных изделий
- разработка полимерных композиционных материалов и технологии их переработки
- создание специализированного оборудования по изготовлению и испытанию конструкций из композиционных материалов
Основные конструкторские и технологические разработки:
- Сосуды и баллоны высокого давления
- Сетчатые конструкции
- Корпуса транспортных и пусковых контейнеров
- Раструбы
- Специальные стеклопластиковые изделия
- Амортизаторы
- Методы изготовления конструкций
- Стендовое и испытательное оборудование для отработки изделий
Продукция предприятия используется при создании РН Протон, РН Ариан, космических аппаратов и т. д.
Также в данном НИИ разработали композиционные материалы и контейнер для ракетного комплекса "Тополь", чьи ракеты могут нести на себе ядерный заряд.
Напомним, ранее мы писали о том, что дроны посетили Железногорск, который расположен в Курской области.