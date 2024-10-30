Делали ядерку Путина: в Подмосковье загорелся важнейший НИИ (видео, карта)

По словам очевидцев, горел цех, где проводят испытания.

В российском Подмосковье вспыхнул мощный пожар на важном объекте. Его продукция используется сразу в нескольких отраслях.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, речь идет о Центральном научно-исследовательском институте специального машиностроения в городе Хотьково, который расположен за 70 км. от Москвы.

По словам очевидцев, огонь объял цех, где проводят испытания. Также они публикуют видео с места событий, на которых виден густой дым.

Утверждается, что к настоящему момент пожар якобы уже удалось ликвидировать. Местные спасатели говорят, что "горел утеплитель", а пострадавших нет.

Что известно о ЦНИИСМ

Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения — это ведущее российское предприятие в области проектирования и производства конструкций из современных полимерных композитных материалов для ракетно-космической техники, транспортного, энергетического, нефтехимического машиностроения и других отраслей.

Основными направлениями научно-технической и производственной деятельности института являются:

научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы по созданию конструкций специального назначения, вооружения и военной техники из полимерных композиционных и других неметаллических материалов

организация производства и серийный выпуск изделий специального назначения

ремонт и утилизация созданных изделий

разработка полимерных композиционных материалов и технологии их переработки

создание специализированного оборудования по изготовлению и испытанию конструкций из композиционных материалов

Основные конструкторские и технологические разработки:

Сосуды и баллоны высокого давления

Сетчатые конструкции

Корпуса транспортных и пусковых контейнеров

Раструбы

Специальные стеклопластиковые изделия

Амортизаторы

Методы изготовления конструкций

Стендовое и испытательное оборудование для отработки изделий

Продукция предприятия используется при создании РН Протон, РН Ариан, космических аппаратов и т. д.

Также в данном НИИ разработали композиционные материалы и контейнер для ракетного комплекса "Тополь", чьи ракеты могут нести на себе ядерный заряд.

Напомним, ранее мы писали о том, что дроны посетили Железногорск, который расположен в Курской области.