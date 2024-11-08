Ціле місто в Підмосков'ї залишилося без світла та зв'язку (фото)

Після несподіваного блекауту погіршився мобільний зв'язок

Ціле місто в Московській області Російської Федерації залишилося без світла. Електрика зникла як в жилих будинках, так і на вулицях.

Йдеться про Звенигород, населення якого складає 37 тисяч мешканців. Згідно з повідомленнями місцевих пабліків, електроенергії не було протягом кількох годин.

Знеструмлення торкнулося не лише самого міста, а й навколишніх сіл. Після несподіваного блекауту погіршився мобільний зв'язок.

За попередніми даними російських ЗМІ, причиною відключення електроенергії стала аварія на розподільній трансформаторній підстанції. Місцеві мешканці активно поширювали у соціальних мережах фотографії та відеозаписи знеструмленого міста.

У компанії "Россети Московський регіон" підтвердили факт відключення електроенергії. За офіційною інформацією, причиною інциденту стало порушення в роботі електрообладнання.

Пізніше в енергетичній компанії повідомили про повне відновлення електропостачання у Звенигороді та прилеглих населених пунктах. Наразі система електропостачання міста нібито працює у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни все частіше сидять без світла. Нещодавно на тепловій електростанції (ТЕЦ) у російських Митищах (Московська область) сталась аварія. Через це без електрики залишились жителі столиці РФ та області.