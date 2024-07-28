Молния ударила людей перед военным храмом в Подмосковье (видео момента)

Природа продолжает наказывать россиян

В воскресенье, 28 июля, в Подмосковье несколько ударов молнии пришлись по людям в парке "Патриот" и жилому дому. В результате капризов природы сообщается о четырех пострадавших.

Трем мужчинам оказывали помощь на месте, а затем госпитализировали. Об этом пишут местные паблики. "Телеграф" собрал, что известно об этой прихоти природы.

В Подмосковье молния ударила в парк "Патриот"

В соцсетях появилось видео удара молнии по зонтику, под которым шли двое мужчин. Они упали на землю без сознания. Им помогают.

Поблизости шла женщина, которая также пострадала. Местные паблики пишут, что она осталась в сознании.

Телеграм-канал RT сообщал, что молния ударила по трем людям. Это произошло вблизи Главного храма Вооруженных Сил РФ. На распространённых фото видно, что мужчины лежат без сознания. Из-под их голов течет кровь.

Телеграм-канал SHOT пишет о четырех пострадавших — трех мужчинах и одной женщине. У женщины диагностировали гипертонический криз (значительное повышение артериального давления). Двое мужчин были госпитализированы в критическом состоянии. Состояние третьего пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Кроме парка молния ударила в жилой дом. Он загорелся. Владелица не была дома, потому не пострадала.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Челябинской области прорвало дамбу. Вода затопила несколько населенных пунктов.