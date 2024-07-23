Москвичи без света или карма в действии: на ТЭЦ в Подмосковье произошла авария

Россияне все чаще сидят без света

Вечером во вторник, 23 июля, на тепловой электростанции (ТЭЦ) в российских Мытищах (Московская область) произошла авария. Поэтому без электричества остались жители столицы и области, что можно назвать "кармой в действии", потому что именно из-за россиян украинцам приходится жить по графику отключения света.

Авария на ТЭЦ-27 произошла в 17 часов по местному времени. Без света остались москвичи, живущие на северо-востоке столицы и жители четырех улиц Мытищ. Об этом сообщает телеграм-канал Astra.

После массового обесточивания начались работы по переподключению на резервные источники питания. Как сообщают российские паблики, свет уже вернули абонентам.

Несколько дней назад в Краснодаре россияне выходили на митинг. Жители сразу нескольких ЖК перекрыли улицу. Они протестовали против отключения света. Они заявили, что уже более суток сидят без электричества. В некоторых из них тоже нет воды. К демонстрантам приезжал мэр города. Без задержаний не обошлось.

Недавно в России произошла авария на Ростовской ТЭС. Из-за этого начались масштабные отключения света.

Как сообщал "Телеграф", на юге России объявляли штормовое предупреждение. Мощные ливни залили улицы Сочи, из-за большого количества осадков поднялся уровень воды в реках. Согласно прогнозу погоды, в следующие дни будет дождь с градом.