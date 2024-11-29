Работает только левая? У Путина снова заметили странности с правой рукой (видео)

Руки Путина давно привлекают внимание, так как с ними даже перед камерами часто происходит что-то странное

В последние годы все чаще звучат предположения и слухи о серьезных проблемах со здоровьем у главы России Владимира Путина: говорили о болезни Паркинсона, онкологии, проблемах с сердцем. Время от времени на видео Путина замечают признаки заболеваний — на свежих кадрах из Кремля он не пользуется правой рукой, хотя не левша.

Странное поведение диктатора заметили на встрече в Кремле с губернатором Кировской области Александром Соколовым. На опубликованном видео можно увидеть, что Путин листает страницы левой рукой, а правая у него выступает как вспомогательная. Более того, правая рука диктатора почти не двигается, он прячет ее от камер.

При этом, как ранее рассказывал сам Путин, он не левша. Для тех, у кого правая рука ведущая, присуще листать страницы книги именно ею, а левой придерживать. Путин делал наоборот.

Как рассказывал "Телеграф", 9 мая этого года один из российских Telegram-каналов опубликовал, а позже удалил, отрывок видео встречи Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На кадрах было видно, что диктатор сильно хромает, хотя он и старался не подавать виду, что с ним что-то не так.