Працює лише ліва? У Путіна знову помітили дивину з правою рукою (відео)

Руки Путіна давно привертають увагу, адже з ними навіть перед камерами часто стається щось дивне

Останніми роками все частіше лунають припущення та чутки про серйозні проблеми зі здоров'ям у глави Росії Володимира Путіна: говорили про хворобу Паркінсона, онкологію, проблеми з серцем. Час від часу на відео Путіна помічають ознаки захворювань — на свіжих кадрах з Кремля він не користується правою рукою, хоча не є шульгою.

Дивну поведінку диктатора помітили на зустрічі у Кремлі з губернатором Кіровської області Олександром Соколовим. На опублікованому відео можна побачити, що Путін гортає сторінки лівою рукою, а права в нього виступає як допоміжна. Щобільше, правиця диктатора майже не рухається, він ховає її від камер.

При цьому, як раніше розповідав сам Путін, він не є шульгою. Для тих, у кого права рука є головною, притаманно гортати сторінки книги саме нею, а лівою притримувати. Путін робив навпаки.

Як розповідав "Телеграф", 9 травня цього року один з російських Telegram-каналів опублікував, а пізніше видалив, уривок відео зустрічі Путіна з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. На кадрах було видно, що диктатор сильно шкутильгає, хоча він й намагався не подавати виду, що з ним щось не так.