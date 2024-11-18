Люди прыгали из окон: в Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар в горбольнице (видео)

Спасатели эвакуировали более 300 человек, им оказывается помощь

В понедельник, 18 ноября, в российском Екатеринбурге загорелась городская клиническая больница №3. Пытаясь спастись от пожара, люди прыгали из окон.

Об этом сообщают российские Telegram-паблики. По словам очевидцев, густой черный дым можно было увидеть за несколько километров от эпицентра возгорания.

Российское МЧС сообщило, что огонь охватил около 300 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 350 человек.

На кадрах видно, как люди выпрыгивают из окон с целью спастись от пожара.

Также в сети появилось видео, как спасатели эвакуировали мужчину с крыши. Им оказался рабочий — он вначале спустился с крыши, а затем снова поднялся, чтобы помочь тушить пожар.

По предварительным данным, этот мужчина надышался угарным газом. Его спустили с крыши вниз, когда он был без сознания.

Также сообщается о том, что причиной пожара вероятно стала включенная "болгарка". Утеплитель вспыхнул, огонь охватил 300 квадратных метров. Кроме того, по данным местных СМИ и Telegram-каналов, за ремонт крыши, которая пострадала от пожара, заплатили почти 7 миллионов рублей. Это произошло еще летом: тогда был заключен договор с единственной компанией, которая подала заявку, предложив цену в 6 785 000 рублей (на 10,3 тысячи меньше начальной цены).

В то же время данные о победителе тендера неизвестны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские войска сбросили несколько фугасных авиабомб на Белгородскую область.