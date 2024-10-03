В Екатеринбурге горит колония строгого режима: учения прошли "удачно" (фото, видео)
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В этой колонии сидят особо опасные преступники
В Екатеринбурге произошло чрезвычайное событие – вспыхнул пожар на территории колонии строгого режима ИК-10. Огонь охватил значительную площадь.
Происшествие произошло сразу после завершения совместных пожарно-тактических учений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).
По сообщению Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН), огонь охватил кровлю цеха по покраске металла. Рядом с колонией расположен завод "Уралеластотехника". Работники предприятия отметили, что не слышали никаких взрывов или "хлопков", как они это называют, а также не видели, как именно разгорался пожар.
Согласно информации от МЧС, сообщение о возгорании на улице Монтерской поступило в 18:29. Пожар охватил площадь 400 квадратных метров, задев кровлю административного здания вблизи колонии.
В 19.50 к месту происшествия прибыла карета реанимации. На месте также работали сотрудники полиции, обеспечивая правопорядок и безопасность.
Региональное управление МЧС сообщило об успешном тушении пожара. В 19.18 огонь удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, а уже в 19.23 открытое горение было полностью ликвидировано. По информации местных СМИ, пострадавших нет.
Справка. ИК-10 – это учреждение с усиленным режимом содержания. Такие колонии предназначены для содержания особо опасных преступников и рецидивистов.
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