В Екатеринбурге горит колония строгого режима: учения прошли "удачно" (фото, видео)

В этой колонии сидят особо опасные преступники

В Екатеринбурге произошло чрезвычайное событие – вспыхнул пожар на территории колонии строгого режима ИК-10. Огонь охватил значительную площадь.

Происшествие произошло сразу после завершения совместных пожарно-тактических учений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

По сообщению Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН), огонь охватил кровлю цеха по покраске металла. Рядом с колонией расположен завод "Уралеластотехника". Работники предприятия отметили, что не слышали никаких взрывов или "хлопков", как они это называют, а также не видели, как именно разгорался пожар.

Согласно информации от МЧС, сообщение о возгорании на улице Монтерской поступило в 18:29. Пожар охватил площадь 400 квадратных метров, задев кровлю административного здания вблизи колонии.

В 19.50 к месту происшествия прибыла карета реанимации. На месте также работали сотрудники полиции, обеспечивая правопорядок и безопасность.

Региональное управление МЧС сообщило об успешном тушении пожара. В 19.18 огонь удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, а уже в 19.23 открытое горение было полностью ликвидировано. По информации местных СМИ, пострадавших нет.

Справка. ИК-10 – это учреждение с усиленным режимом содержания. Такие колонии предназначены для содержания особо опасных преступников и рецидивистов.

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