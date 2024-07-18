Единственный в своем роде: в Екатеринбурге загорелся оборонный завод, город затягивает едкий дым (видео)

Площадь пожара составляет сотни метров

В Екатеринбурге (РФ) разгорелся масштабный пожар на важном оборонном заводе. Всю округу затянуло едким белым дымом.

Об этом сообщают российские СМИ и нтренет-паблики. По их данным, пожар возник на территории "Уралтрансмаша" — предприятии, специализирующемся на производстве военной техники, станков, а также трамвайных вагонов. Также является единственным предприятием В РФ, которое производит САУ.

Столб дыма уже поднялся высоко в небо и понемногу начал затягивать город. По словам очевидцев, на заводе присутствует сильный химический запах.

На место уже съехались пожарные расчеты. Предварительно, пожар начался с кровли одного из "пустых" цехов. В настоящий момент огнем уже охвачено 420 кв. метров.

По данным СМИ, сотрудники предприятия якобы эвакуировались самостоятельно.

По данным пресс-службы завода, пожар начался якобы при проведении демонтажных работ на территории "старых складских помещений. Никто не пострадал, возгорание уже ликвидировано".

Напомним, ранее мы писали о том, что В России вспыхнул мощный пожар на "непростом" предприятии. Оно производит фосфорсодержащее сырье, которое может быть использовано для производства запрещенных боеприпасов.