Сумма превышает треть всех расходов

Глава России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. В документе предусмотрены рекордные военные расходы.

Как пишет AP, в 2025 году расходы по статье "Национальная оборона" достигнут рекордных 13,5 триллиона рублей (более 145 миллиардов долларов). Речь идет об около 32,5% бюджета или более 6% ВВП. Для сравнения, в 2024 году военные расходы составили 28,3%.

Общие расходы бюджета РФ на следующий год планируются на уровне 41,47 триллиона рублей (19,3% ВВП). Это на 1,17 триллиона рублей больше, чем ожидаемые доходы.

В 2026 и 2027 годах дефицит бюджета ожидается в размере 2,18 триллиона рублей и 2,76 триллиона рублей соответственно. В документе указано, что дефицит снизится до 0,5% против прогнозируемого на этот год дефицита в 1,7%, а государственный долг останется ниже отметки в 20% в течение следующих трех лет.

Государственный бюджет РФ на следующий год у РФ будет самым секретным в постсоветской истории. Почти треть всех расходов закрыта для общественного контроля.

Бюджет на 2024 год предусматривал военные расходы на сумму 10,4 триллиона рублей. Это тоже было на тот момент историческим максимумом. Однако тогда российское правительство предполагало, что уже с 2025 года снизить военные расходы до 8,5 триллиона, но этого не произошло.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал причины провала дипломатических отношений между Российской Федерацией и Германией. По его словам, предварительные планы на длительное сотрудничество не реализовались из-за принципиальных разногласий.