"Напоминает позднего Гитлера": военный эксперт заявил о зацикленности Путина на войне с Украиной

Он демонстрирует одержимость оружием

Президент РФ Владимир Путин сейчас все больше напоминает позднего Адольфа Гитлера. Он также как и диктатор нацистской Германии верит в "чудо-оружие", которое якобы изменит ход войны.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, Путин "маниакально восхищается" оружием и это его настоящая "одержимость".

"Гитлер верил в свои чудо-ракеты и верил в то, что они сотрут Лондон с лица земли и изменят ход войны. И ракеты Третьего рейха действительно были тогда одними из лучших в мире и их никто не мог перехватить. И люди в Лондоне неделями жили в метро. И был тотальный блэкаут. И что? Это не помогло Гитлеру выиграть войну. Вот и Путин верит в уникальность своего "Орешника". И думает, что это ему поможет переломить ход войны", — заявил Мусиенко.

Он также подчеркнул, что президент РФ демонстрирует неадекватную "любовь" и настоящую "одержимость" оружием. Он восхищается характеристиками ракет и ведет себя так, как не ведет ни один президент в мире.

"У Путина действительно маниакально-садистская одержимость оружием. Он получает удовольствие во время рассказов о "температуре горения". Это же просто неадекватность", — резюмировал эксперт.

Больше о ситуации в Алеппо, ударах ВСУ по Крыму и РФ, а также сможет ли Путин ударить "Орешником" снова смотрите в большом интервью "Телеграфа" с военным экспертом Александром Мусиенко.

Разговоры об использовании "Орешника"

Напомним, что президент России Владимир Путин 28 ноября прокомментировал очередной массированный ракетный удар по украинской территории. В своем заявлении он рассказал о деталях атаки и пытался запугать использованием новой ракетной системы "Орешник" по важным объектам.

Он анонсировал также удары по "центрам принятия решений в Киеве". Генеральный штаб и Министерство обороны РФ якобы прорабатывают возможные направления применения системы. На самом деле это классические устрашения Путина. Сначала в РФ говорили, что цель – это Банковая. Теперь выяснилось, что цели еще не избраны.

Ракета "Орешник"

В своем заявлении российский президент утверждает, что у "Орешника" есть уникальные характеристики. Он сравнил новую систему с другими ракетными комплексами. В частности, заявил, что российская ракета "Искандер" является аналогом трех модификаций ATACMS, причем с большей дальностью. Путин также назвал российскую ракету Х-101 аналогом западных ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus.

По утверждению Путина, в ближайшее время в мире не появятся аналоги этой системы. У России уже есть несколько готовых к применению ракетных комплексов "Орешник". Президент РФ говорит, что в случае массированного применения системы ее мощь будет приближена к мощности ядерного удара.

Причиной возможного удара Путин назвал продолжение ракетных атак по российским территориям, в том числе по Брянской и Курской областям. Он подчеркнул, что испытание "Орешника" является вынужденным шагом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский назвал причину, по которой Путин продолжает запугивать Украину и весь мир своей ракетой "Орешник". Это происходит из-за того, что ему не нужно окончание войны и он хочет, чтобы она продолжалась.