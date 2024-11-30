Путин исчерпал себя: что на это указывает, рассказал Мусиенко

Заявления Путина демонстрируют не только его неадекватность

Последние заявления главы России Владимира Путина демонстрируют, что он исчерпал себя. Пока весь мир слышит старые угрозы, которыми Кремль пытается запугать Украину.

Именно такое мнение высказал "Телеграфу" военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, большинство заявлений Путина также прозрачно демонстрируют его неадекватность.

"Путин исчерпал себя. Его так называемые многоходовочки закончились. В своих угрозах сейчас он уже пошел по кругу. Украина услышала те же заявления и нарративы, что и в 2022 году", — говорит эксперт.

Мусиенко отмечает, что сейчас Путин призывает украинских военных не выполнять "преступления приказы нацистской власти". Он называет власть в Украине не легитимной, не уважающей потребности народа.

"Путин грозится ударить "Орешником" по центру принятия решений в Киеве, предварительно предупредив гражданских. Это якобы решит его проблему, но Украина слышит эти угрозы не в первый раз", — объясняет Мусиенко.

Военный эксперт добавляет, что в настоящее время глава РФ продолжает говорить о нацистской власти в Украине, которая "ущемляют русскоговорящих". Но все вышеизложенные нарративы уже звучали в 2022 году, то есть сейчас Путин ничего нового не придумал. Он исчерпал себя и все больше сыпет угрозами, чтобы запугать Украину и Запад.

Напомним, что Мусиенко рассказал о двух сценариях, при которых Россия может капитулировать первой. И в одном из них немалую роль играет смерть Путина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на каких условиях Кремль пойдет на уступки и закончит войну с Украиной.