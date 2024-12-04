Подстава года. Племянница Путина случайно раскрыла количество пропавших солдат РФ (видео)

И это далеко не все потери, которые есть в РФ

Российские власти еще с начала вторжения скрывают информацию о количестве погибших и раненых на фронте. Но теперь, неожиданно для себя, раскрыли эти данные.

Племянница Путина обнародовала впечатляющую статистику по пропавшим военнослужащим. Во время заседания в Государственной думе заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева сообщила официальные данные о пропавших без вести. Соответствующие видео опубликовали в соцсетях.

По ее словам, в ведомство поступило 48 тысяч заявок на проведение ДНК-тестирования для установления личности пропавших военнослужащих. Эта цифра беспрецедентна и указывает на масштабные человеческие потери армии РФ во время боевых действий против Украины

Сразу после обнародования информации глава комитета Госдумы по обороне Каргаполов потребовал немедленно прекратить разглашение этих данных. Он настоял на изъятии цифр из официальных документов.

Важно отметить, что 48 тысяч заявок на ДНК-тестирование — это официальная цифра, которая попала в парламентские документы. Реальные масштабы могут быть значительно больше, ведь не все семьи имеют возможность или желание подавать такие заявки. Кроме того, они не учитывают количество убитых на фронте.

Ранее "Телеграф" также писал, что ВСУ уничтожили почти весь спецназ РФ. Российское командование имело особые надежды на него.