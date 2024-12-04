Підстава року. Племінниця Путіна випадково розкрила кількість зниклих солдат РФ (відео)

І це далеко не всі втрати, які є в РФ

Російська влада ще з початку вторгнення приховує інформацію про кількість загиблих та поранених на фронті. Та тепер, несподівано для себе, розкрила ці дані.

Племінниця Путіна оприлюднила вражаючу статистику щодо зниклих військовослужбовців. Під час засідання в Державній думі заступник міністра оборони РФ Ганна Цивільова повідомила офіційні дані щодо зниклих безвісти. Відповідні відео опублікували росЗМІ.

За її словами, до відомства надійшло 48 тисяч заявок на проведення ДНК-тестування для встановлення особистості зниклих військовослужбовців. Ця цифра є безпрецедентною і вказує на масштабні людські втрати армії РФ під час бойових дій проти України

Одразу після оприлюднення інформації голова комітету Держдуми з оборони Каргаполов зажадав негайно припинити розголошення цих даних. Він наполіг на вилученні цифр з офіційних документів.

Важливо зазначити, що 48 тисяч заявок на ДНК-тестування — це офіційна цифра, яка потрапила до парламентських документів. Реальні масштаби можуть бути значно більшими, адже не всі родини мають змогу або бажання подавати такі заявки. Крім того, вони не враховують кількості вбитих на фронті.

Раніше "Телеграф" також писав, що ЗСУ знищили майже весь спецназ РФ. російське командування мало особливі надії щодо нього.