ВСУ нанесли групповой удар по Курской области и уничтожили дорогущую технику россиян

Успешная операция дала отличный результат

Подразделения ракетных войск ВСУ вместе с Силами обороны нанесли удар по позициям зенитного ракетного дивизиона России в Курской области. Была поражена радиолокационная станция ЗРК "С-400", которая использовалась для обстрела гражданских объектов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что успешная операция была совершена в ночь на 24 ноября.

"Подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 года зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что указанное подразделение ВС России вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели.

"Под такие обстрелы российских захватчиков в большинстве своем попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины", — подчеркнули в ГШ.

Справка: На одной пусковой установке ЗРК можно разместить 4 ракеты, заявленный радиус действия которых составляет до 400 километров. Такие ракеты предназначены для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного слежения, стратегическими бомбардировщиками, баллистическими целями и т.д. Скорость ракеты С-400 – до 4000 километров в час.

По данным британского еженедельника The Economist, стоимость одной батареи С400 составляет примерно 200 млн. долл. США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина несколько дней назад получила разрешение на использование западного дальнобойного оружия на российской территории. Первый прилет ATACMS по Брянской области случился 19 ноября, когда был поражен склад боеприпасов в Карачеве.