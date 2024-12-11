Больше всего оружия поставляет люксембургский холдинг Beretta

Несмотря на действующие с 2014 года санкции, россияне продолжают получать тысячи снайперских винтовок и миллионы патронов из западных стран. Оружие поставляют через страны-соседи РФ, существенно увеличившие импорт из ЕС и США.

Европейские и американские компании значительно нарастили экспорт оружия в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Об этом говорится в расследовании издания The Insider, проведенного при поддержке чешских, итальянских и казахстанских СМИ.

За последние четыре года поставки итальянских винтовок в Армению выросли с 68 до 1862 единиц. Кыргызстан, ранее вообще не покупавший оружие в Италии, в прошлом году приобрел более 4 тысяч винтовок.

Больше всего оружия снабжает люксембургский холдинг Beretta. Даже после того, как США внесли российского импортера Beretta в санкционный список, холдинг не перестал контролировать российскую компанию.

Из США также поступает оружие. Магазин ABF с Колорадо за два года продал в Казахстан 53 снайперских винтовки известных брендов. Позже это оружие нашли у российской фирмы, ранее сотрудничавшей с американцами.

Российские снайперы в большинстве своем пользуются западным оружием. На соревнованиях в Крыму в сентябре 2024 только семь из 36 стрелков имели российские винтовки. Российские патроны использовали только четверо участников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в России заметили опасную северокорейскую пушку. Вскоре это оружие может появиться на фронте.