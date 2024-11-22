Какое американское оружие может помочь Украине сбивать межконтинентальные ракеты

У Украины таких средств нет

Украина обсуждает с Соединенными Штатами Америки предоставление оружия, которое может сбивать межконтинентальные ракеты. Речь может идти о модернизации "Патриотов" или же получении Aegis.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на источники в руководстве Вооруженных сил Украины. Отмечается, что такие средства есть у американцев.

"У Украины нет средств, способных сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев. Украина обратится в США для передачи таких вооружений", — сказал источник.

Он говорит, что речь может идти о модернизации "Патриотов" или же получении Aegis. Стоит добавить, что американская система ПРО Aegis для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.

Что известно об Aegis

Aegis Combat System – американская корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система (БИКС), представляющая собой интегрированную сеть корабельных средств освещения обстановки, средств поражения, таких как зенитные управляемые ракеты Standard missile 2 (SM-2) и более современные Standard missile 3 (SM-3) и средства управления, которые формируются на базе широкого внедрения автоматизированных систем боевого управления (АСБУ).

Также в США есть системы, которые способны сбивать такие ракеты, вроде система THAAD.

"Украина будет инициировать переговоры о попытке совместно с партнерами найти противодействие такому вооружению – либо получение соответствующих комплексов, способных сбивать их, либо проведение модернизации комплексов Patriot", – отметил источник.

Что известно о THAAD

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – это противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности от компании Lockheed Martin Missiles and Space.

Батарея THAAD состоит из четырех основных компонентов: пусковая установка, перехватчик, радар и блок управления огнем. Пусковая установка устанавливается на грузовике, способном нести до восьми перехватчиков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Вооруженные Силы Украины решили усилить противовоздушную оборону Киева.

Кроме того, источники в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, чего добилась Украина в Курской области и сколько там сейчас военных РФ.