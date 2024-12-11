Санкції не діють? Росія масово скуповує зброю в ЄС та США, - ЗМІ

Найбільше зброї постачає люксембурзький холдинг Beretta

Незважаючи на санкції, що діють з 2014 року, росіяни продовжують отримувати тисячі снайперських гвинтівок та мільйони набоїв із західних країн. Зброю постачають через країни-сусіди РФ, які суттєво збільшили імпорт з ЄС та США.

Європейські та американські компанії значно наростили експорт зброї до Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану. Про це йдеться у розслідуванні видання The Insider, проведеного за підтримки чеських, італійських та казахстанських ЗМІ.

За останні чотири роки постачання італійських гвинтівок до Вірменії зросло з 68 до 1862 одиниць. Киргизстан, який раніше взагалі не купував зброю в Італії, торік придбав понад 4 тисячі гвинтівок.

Найбільше зброї постачає люксембурзький холдинг Beretta. Навіть після того, як США внесли російського імпортера Beretta до санкційного списку, холдинг не припинив контролювати російську компанію.

Зі США також надходить зброя. Магазин ABF з Колорадо за два роки продав до Казахстану 53 снайперські гвинтівки відомих брендів. Пізніше цю зброю знайшли у російської фірми, яка раніше співпрацювала з американцями.

Російські снайпери здебільшого користуються західною зброєю. На змаганнях у Криму у вересні 2024 року тільки семеро з 36 стрільців мали російські гвинтівки. Російські набої використовували лише четверо учасників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Росії помітили небезпечну північнокорейську гармату. Невдовзі ця зброя може з'явитися на фронті.