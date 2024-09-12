В России танкер с нефтью врезался в мост: поврежденное судно застряло посреди реки (видео)

Судно серьезно пострадало

В российской Костроме нефтяной танкер врезался в железнодорожный мост. Он застрял.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, утром 12 сентября грузовой танкер "Лена Нефть", следовавший по Волге в Ярославль врезался в железнодорожный мост. Капитан не рассчитал габариты, рубка задела перекрытие моста и баржа застряла.

Российские правоохранители утверждают, что в результате столкновения разлива нефтепродуктов якобы не произошло. Семь членов экипажа, которые были в этот момент на борту, не пострадали.

На фото и видео с места событий можно увидеть, что надстройка танкера получила значительные повреждения. Особенно пострадал капитанский мостик.

Местные прокуроры обещают разобраться в том, как такое могло произойти.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Оренбургской области России случился пожар на нефтепроводе, в результате чего погибли два человека. Также известно о нескольких пострадавших, которые попали в больницы. Инцидент произошел в Курманаевском районе во время сварочных работ.