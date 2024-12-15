Что известно о танкерах, которые потерпели крушение возле Крыма (фото)

Их построили 50 лет назад

В воскресенье, 15 декабря, в Керченском проливе потерпели крушение два российских судна. Речь идет о танкерах "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

Инцидент произошел на расстоянии порядка 7 км от берега. В момент крушения в море наблюдался сильный шторм. Волнение моря доходило до 7 баллов.

У танкера "Волгонефть 212" волнами поломало нос, после этого он сел на мель. А второму судну волнами разрубило корму в результате чего оно легло в дрейф.

На борту обоих танкеров находились 27 человек. Один из членов экипажа "Волгонефть 212", предварительно, погиб. Спасатели достали из воды всех 13 моряков, которые были на танкере.

На борту танкеров могло умещаться совокупно до 8 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть из них в результате крушения вылилась в море.

В российских морских службах допускают, что экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном. Также среди версий крушения будет рассмотрена избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров.

Что известно об этих танкерах

Танкеры этого типа (проект 1577) строились с 1950 по начало 1980 годов. Изначально они проектировались как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях. Длина судна составляет 132,6 м, ширина – 16,8 м, а водоизмещение – 6477 т.

"Волгонефть 212" был построен в 1969 году. Он был сначала обычным танкером, а в 1990-х его укоротили до стандартов "река – море". Для этого у него вырезали центральную часть корпуса, а потом сварили корму и нос. Владельцем танкера является российская компания "Кама Шиппинг". Порт приписки – Санкт-Петербург.

"Волгонефть 239" построили в 1973 году. Владельцем танкера является российская компания "ВОЛГАТРАНСНЕФТЬ". Порт приписки – Астрахань.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью текущего года в России танкер с нефтью врезался в железнодорожный мост и застрял.