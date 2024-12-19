Заменила Кабаеву? Как выглядит Екатерина Мизулина, которую называют новой любовницей Путина

Эта женщина подходит под типаж Путина

Екатерина Мизулина — известная в России политик и глава Лиги безопасного интернета, которая подпевает кремлевской пропаганде. Ее называют новой любовницей Путина, которая пришла на смену Алине Кабаевой. В сети то и дело обсуждают отношения диктатора с Мизулиной, с которой он в последнее время сблизился.

"Телеграф" решил выяснить, кто такая Екатерина Мизулина, и что о ней известно. И почему ее называют новой фавориткой Путина.

Екатерина Мизулина — кто она и что о ней известно

Екатерина Мизулина — известная в России общественный деятель и профессиональная доносчица. Она активно выступает за цензуру в интернете и является поклонницей идеи все всем запрещать. Женщина возглавляет организацию "Лига безопасного интернета" и пользуется своим положением, чтобы продвигать кремлевскую пропаганду и доносить на "неугодных" россиян за их действия в интернете.

Екатерина Мизулина. Фото: Getty Images

А еще Мизулина — эффектная блондинка и любительница люксовых брендов, которую называют новой любовницей Путина. Известно, что чиновница родилась в Ярославле 1 сентября 1984 года, сейчас ей 40 лет. А ее мать в свое время была депутатом Госдумы РФ и сенатором от Омской области.

Информацию о вязи Путина с Мизулиной первым распространил телеграм-канал "Кремлевская табакерка", где часто появляется информация личного характера, "слитая" чиновниками разных рангов.

"Есть основания полагать, что Владимир Владимирович в последнее время сблизился с Екатериной Мизулиной. Последние несколько встреч Мизулиной со студентами ознаменовались неприятными моментами. Казалось бы, мелочь в масштабах государства. Однако президент лично звонил Мизулиной и успокаивал ее", — говорится в сообщении телеграмм-канала.

Кроме того, российская активистка, а также глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что внешность Екатерины Мизулиной очень подходит под типаж женщин, которые привлекают внимание российского президента.

"Катя Мизулина в путинском вкусе абсолютно. Барби, ему всегда такое подходило", — сказала Романова.

Екатерина Мизулина. Фото: Getty Images

О близости Мизулиной с главой Кремля также может говорить ее успешная карьера, медийность и преданность пропаганде, которую она так активно продвигает в интернете. Однако профессиональные доносы Мизулиной в России начали раздражать даже депутатов госдумы. Там предложили наказывать таких доносчиков общественными работами. Но Мизулиной все сходит с рук, видимо, приближенность к Путину дает ей некоторый иммунитет в этом плане.

Кроме того, на связи с Путиным может указывать роскошный образ жизни, который ведет Екатерина Мизулина, не имея большого официального догода. Так, например, команда Навального выяснила, что Мизулина имеет внушительный гардероб, который состоит из люксовых брендов.

Она была замечена в часах Breguet за 11 млн рублей, носит одежду Burberry и Dolce & Gabbana, аксессуары от Hermes, обувь от Christian Louboutin и других люксовых брендов. По данным журналистских расследований, Мизулина проживает в 212-метровой квартире в Москве, в элитном ЖК, в Погорельском переулке, которая стоит около 200 млн рублей.

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