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Роскошь в стиле Межигорья: как выглядит фазенда Медведчука под Киевом, куда он прилетал на вертолете

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Галина Струс
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По документам дача Медведчука была спортивной базой, которой владела фирма Оксаны Марченко
По документам дача Медведчука была спортивной базой, которой владела фирма Оксаны Марченко. Фото Getty Images

Имущество Медведчука и его жены арестовано и передано в управление государства

Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене был задержан СБУ при попытке сбежать в Россию во время полномасштабной войны. После длительных переговоров его обменяли на украинских военнопленных, среди которых были "азовцы". А тем временем имущество Медведчука и его жены в Украине арестовано. Как оказалось, среди недвижимости под арест попала фазенда пророссийского политика под Киевом.

"Телеграф" расскажет, как выглядит дача Виктора Медведчука в селе Украинка, которая по документам числилась, как спортивная база с вертолетной площадкой.

Медведчук, Марченко

Фазенда Медведчука под Киевом — что о ней известно

В селе Украинка под Киевом у кума Путина Медведчука был частная дача, общей площадью более 24 гектаров, с вертолетной площадкой и собственным причалом. Это имущество пророссийского политика в Украине арестовали и решением суда передали Агентству по розыску и менеджменту активов для управления (АРМА). Этот объект оценили в 757 миллионов гривен, известно, что по документам он числился как спортбаза.

дача Медведчука

Как выяснили журналисты ТСН, 11 лет назад эта территория попала во владение фирмы "Инвестиционная компания Спорт-Тур". Бенефициарным собственником компании "Спорт-Тур" являлась жена Медведчука Оксана Марченко. В 2023 году имущество Марченко на 6 млрд грн, среди которого была также фирма "Спорт-Тур" было арестовано в рамках уголовных производств.

дача Медведчука

Стоит отметить, что дача Медведчука и Марченко в селе Украинка оформлена в стиле Межигорья при Януковиче. Это трехэтажный дом из дерева финской фирмы "Хонка". Территория фазенды окружена хвойно-березовым лесом, а рядом находится река Стугна. Внутри резиденции есть крытый бассейн, детские качели, футбольное поле, место для прогулок. Есть также и дом для гостей, и зона для мангала, беседки. Видеокамеры на фонарях и даже на деревьях, но сама "хонка" закрыта.

дача Медведчука

Выяснилось, что Медведчук часто проводил время на этой даче в селе Украинка. Бывало даже, что прилетал на территорию вертолетом, ведь там есть оборудованная вертолетная площадка. К слову, личный вертолет кума Путина уже изъяли и передали Главному управлению разведки Минобороны Украины.

дача Медведчука

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сделали с Межигорьем после побега Януковича и можно ли туда попасть. Страусы остались, как и другие животные из личного зоопарку экс-президента.

Теги:
#Оксана Марченко #Виктор Медведчук #Кум Путина