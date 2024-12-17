Санкции сняли, может жить даже в Европе: где сейчас Николай Азаров и что о нем известно

Сегодня, 17 декабря экс-премьер-министр отмечает день рождения — ему исполнилось 77 лет

Николай Азаров — известный украинский политик времен Януковича, который был главой правительства и запомнился украинцам, как изобретатель особого языка "азировки". После Революции Достоинства Азаров сбежал из Украины и был под следствием за госизмену. Теперь, как оказалось, он даже не под санкциями в Европе и не считается в розыске.

"Телеграф" расскажет, где сейчас Николай Азаров, который сегодня, 17 декабря, отмечает свой 77-й день рождения.

Николай Азаров. Фото: Getty Images

Николай Азаров — что о нем известно

Николай Азаров — премьер-министр Украины времен правления Януковича, который вместе с соратниками-регионалами позорно сбежал из Украины. Известно, что сначала политик поспешно выехал в Австрию, где у него есть недвижимость, а потом выехал в Россию. К слову, помимо Австрии, известно, что у экс-премьера есть недвижимость еще и в Италии.

Николай Азаров. Фото: Getty Images

По некоторым данным Николай Азаров сейчас живет в Москве или в Подмосковье. Также были слухи, что его дом находится недалеко от жилища Януковича. Сам политик и его семья ведут максимально непубличный образ жизни, с 2014 года он не дал ни единого интервью.

В середине октября 2015 года российские СМИ сообщали об участии Николая Азарова в заседании комитета Госдумы России по делам СНГ. Тем временем в Украине он находился под следствием за госизмену и числится в розыске. При этом в Европейском Союзе на Николая Азарова не наложены европейские санкции и он не находится в розыске. Так что теоретически он может спокойно ездить в Европу и жить на своих виллах в Австрии и в Италии.

Николай Азаров. Фото: Getty Images

Отметим, что 1 ноября 2023 года Офис генпрокурора Украины сообщил Николаю Азарову о новом подозрении. Ему инкриминируют работу на российскую пропаганду, дискредитацию украинского государства и призывы к свержению конституционного строя в Украине. А 15 октября 2023 года правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича и Николая Азарова за Харьковские соглашения в пользу России.

Николай Азаров. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена экс-премьера времен Януковича Николая Азарова и сколько ей лет. Вы будете удивлены.