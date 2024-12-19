Замінила Кабаєву? Як виглядає Катерина Мізуліна, яку називають новою коханкою Путіна

Ця жінка підходить під типаж Путіна

Катерина Мізуліна — відома в Росії політик та очільниця "Ліги безпечного інтернету", яка підспівує кремлівській пропаганді. Її називають новою коханкою Путіна, яка прийшла на зміну Аліні Кабаєвій. У мережі часто обговорюють відносини диктатора з Мізуліною, з якою він останнім часом зблизився.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, хто така Катерина Мізуліна, і що про неї відомо. І чому її називають новою фавориткою Путіна.

Катерина Мізуліна — хто вона і що про неї відомо

Катерина Мізуліна — відома в Росії громадська діячка та професійна донощиця. Вона активно виступає за цензуру в інтернеті і є шанувальницею ідеї все всім забороняти. Жінка очолює організацію "Ліга безпечного інтернету" та користується своїм становищем, щоб просувати кремлівську пропаганду та доносити на "неугодних" росіян за їхні дії в інтернеті.

Катерина Мізуліна. Фото: Getty Images

А ще Мізуліна — ефектна блондинка та любителька люксових брендів, яку називають новою коханкою Путіна. Відомо, що чиновниця народилася в Ярославлі 1 вересня 1984 року, зараз їй 40 років. А її мати свого часу була депутатом Держдуми РФ та сенатором від Омської області.

Інформацію про зв’язок Путіна з Мізуліною першим поширив телеграм-канал "Кремлівська табакерка", де часто з’являється інформація особистого характеру, "злита" чиновниками різних рангів.

"Є підстави вважати, що Володимир Володимирович останнім часом зблизився з Катериною Мізуліною. Останні кілька зустрічей Мізуліної зі студентами ознаменувалися неприємними моментами. Здавалося б, дрібниця в масштабах держави. Однак президент особисто дзвонив Мізуліній і заспокоював її", — йдеться у повідомленні телеграм-каналу.

Крім того, російська активістка, а також голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, що зовнішність Катерини Мізуліної дуже підходить під типаж жінок, які привертають увагу російського президента.

"Катя Мізуліна у путінському смаку абсолютно. Барбі, йому завжди таке пасувало", — сказала Романова.

Катерина Мізуліна Фото: Getty Images

Про близькість Мізуліної з главою Кремля також може говорити її успішна кар’єру, медійність і відданість пропаганді, яку вона так активно просуває в інтернеті. Проте професійні доноси Мізуліної у Росії почали дратувати навіть депутатів Держдуми. Там запропонували карати таких донощиків громадськими роботами. Але Мізуліній все сходить з рук. Мабуть, наближеність до Путіна дає їй певний імунітет у цьому сенсі.

Крім того, на зв’язок з Путіним може вказувати розкішний спосіб життя, який веде Катерина Мізуліна, не маючи великих офіційних доходів. Так, наприклад, команда Навального з’ясувала, що Мізуліна має значний гардероб, який складається з люксових брендів.

Вона була помічена у годиннику Breguet за 11 млн рублів, носить одяг Burberry та Dolce & Gabbana, аксесуари від Hermes, взуття від Christian Louboutin та інших люксових брендів. За даними журналістських розслідувань, Мізуліна проживає в 212-метровій квартирі в Москві, в елітному ЖК, у Погорільському провулку, що коштує близько 200 млн рублів.

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