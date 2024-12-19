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Замінила Кабаєву? Як виглядає Катерина Мізуліна, яку називають новою коханкою Путіна

Автор
Галина Струс
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Автор
Катерину Мізуліну називають новою фавориткою Путіна, яка прийшла на зміну Кабаєвій
Катерину Мізуліну називають новою фавориткою Путіна, яка прийшла на зміну Кабаєвій. Фото Телеграф, Getty Images

Ця жінка підходить під типаж Путіна

Катерина Мізуліна — відома в Росії політик та очільниця "Ліги безпечного інтернету", яка підспівує кремлівській пропаганді. Її називають новою коханкою Путіна, яка прийшла на зміну Аліні Кабаєвій. У мережі часто обговорюють відносини диктатора з Мізуліною, з якою він останнім часом зблизився.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, хто така Катерина Мізуліна, і що про неї відомо. І чому її називають новою фавориткою Путіна.

Катерина Мізуліна — хто вона і що про неї відомо

Катерина Мізуліна — відома в Росії громадська діячка та професійна донощиця. Вона активно виступає за цензуру в інтернеті і є шанувальницею ідеї все всім забороняти. Жінка очолює організацію "Ліга безпечного інтернету" та користується своїм становищем, щоб просувати кремлівську пропаганду та доносити на "неугодних" росіян за їхні дії в інтернеті.

Катерина Мізуліна
Катерина Мізуліна. Фото: Getty Images

А ще Мізуліна — ефектна блондинка та любителька люксових брендів, яку називають новою коханкою Путіна. Відомо, що чиновниця народилася в Ярославлі 1 вересня 1984 року, зараз їй 40 років. А її мати свого часу була депутатом Держдуми РФ та сенатором від Омської області.

Інформацію про зв’язок Путіна з Мізуліною першим поширив телеграм-канал "Кремлівська табакерка", де часто з’являється інформація особистого характеру, "злита" чиновниками різних рангів.

Катерина Мізуліна

"Є підстави вважати, що Володимир Володимирович останнім часом зблизився з Катериною Мізуліною. Останні кілька зустрічей Мізуліної зі студентами ознаменувалися неприємними моментами. Здавалося б, дрібниця в масштабах держави. Однак президент особисто дзвонив Мізуліній і заспокоював її", — йдеться у повідомленні телеграм-каналу.

Крім того, російська активістка, а також голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, що зовнішність Катерини Мізуліної дуже підходить під типаж жінок, які привертають увагу російського президента.

"Катя Мізуліна у путінському смаку абсолютно. Барбі, йому завжди таке пасувало", — сказала Романова.

Катерина Мізуліна
Катерина Мізуліна Фото: Getty Images

Про близькість Мізуліної з главою Кремля також може говорити її успішна кар’єру, медійність і відданість пропаганді, яку вона так активно просуває в інтернеті. Проте професійні доноси Мізуліної у Росії почали дратувати навіть депутатів Держдуми. Там запропонували карати таких донощиків громадськими роботами. Але Мізуліній все сходить з рук. Мабуть, наближеність до Путіна дає їй певний імунітет у цьому сенсі.

Крім того, на зв’язок з Путіним може вказувати розкішний спосіб життя, який веде Катерина Мізуліна, не маючи великих офіційних доходів. Так, наприклад, команда Навального з’ясувала, що Мізуліна має значний гардероб, який складається з люксових брендів.

Катерина Мізуліна

Вона була помічена у годиннику Breguet за 11 млн рублів, носить одяг Burberry та Dolce & Gabbana, аксесуари від Hermes, взуття від Christian Louboutin та інших люксових брендів. За даними журналістських розслідувань, Мізуліна проживає в 212-метровій квартирі в Москві, в елітному ЖК, у Погорільському провулку, що коштує близько 200 млн рублів.

Катерина Мізуліна фото

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає фазенда Медведчука під Києвом, куди він прилітав гелікоптером. Розкіш у стилі Межигір’я.

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#Володимир Путін #Аліна Кабаєва #Катерина Мізуліна