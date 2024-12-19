Странный вид и громкие заявления: что сказал Путин об итогах года (обновляется)

Путин уже успел наделать много громких заявлений

Российский президент Владимир Путин 19 декабря подводит итоги уходящего года в формате прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией. Он отвечает на вопросы журналистов и россиян. Он уже успел рассказать о якобы успехах российской армии, о войне в Украине, Западе и многом другом.

"Телеграф" собрал главные тезисы. Стоит отметить, что в своем рассказе Путин снова бряцал "Орешником" и пытался убедить всех вокруг, что война в Украине идет якобы плану. Также не забыл он упомянуть и бои в Курской области. У Путина даже якобы есть дата, когда российские военные собираются выбить оттуда ВСУ.

Вместе с тем он затронул тему временно оккупированных территорий Украины, заявив, что якобы России хватит средств, чтобы их восстановить.

Главные заявления Путина

Систем THAAD в Украине нет, если американцы решать поставить — пусть поставят, мы наших ребят в Украине попросим, чтобы они подсказали ценные для нас решения;

Как я уже говорил, речь идет не о продвижении на 100-200-300 метров. Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами ;

; У ВСУ не было никакого смысла заходить в Курскую область;

В Курской области уничтожено больше бронетехники ВСУ, чем на всей линии боевого соприкосновения за весь прошлый год;

за весь прошлый год; Мы точно ВСУ из Курской области выбьем, но конкретной даты говорить не буду, так не делается;

Боевые действия — сложная вещь, загадывать не к чему. Мы постепенно движемся к решению задач, обозначенных в начале "специальной военной операции", (т.е. полномасштабной войны в Украине, — Ред.);

Боеготовность армии РФ сейчас самая высокая в мире;

России хватит сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории;

Путин призвал власти Мариуполя перестать "придерживать" имеющиеся 5 тысяч бесхозных квартир, а распределять их между людьми;

Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое теперь стало внутренним;

Число украинцев в России может быть уже больше, чем в самой Украине;

Шансов сбить "Орешник" ни у кого нет. Новые противоракеты, которые находятся в Польше, не достанут до "Орешника";

Если для Беларуси будут создаваться угрозы, подпадающие под ядерную доктрину, Россия будет рассматривать такие угрозы как угрозы самой России;

Россия готова провести технологическую дуэль. Пусть определят объект для поражения, скажем в Киеве, сосредоточит туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесём туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы;

Нам есть, с кем разговаривать в Украине. Там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима;

Об убийстве генерала Кириллова. Это убийство совершенно способом, опасным для жизни многих. Киевский режим неоднократно совершал такие преступления. И в Курской области расстреливали мирных граждан. Убивали журналистов, ваших коллег. Мы ни разу не слышали осуждения подобным терактам.

Я не знаю, когда мы встретимся с Трампом , я с ним не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому. В любое время. Вы сказали, что этот разговор состоится, когда я буду в каком-то ослабленном состоянии. Вам и тем людям, которые платят вам зарплату в США, очень хотелось бы, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я считаю, что мы стали намного сильнее за предыдущие два – три года. Мы стали суверенной страной, мы мало от кого зависим, мы укрепляем обороноспособность;

, я с ним не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому. В любое время. Вы сказали, что этот разговор состоится, когда я буду в каком-то ослабленном состоянии. Вам и тем людям, которые платят вам зарплату в США, очень хотелось бы, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я считаю, что мы стали намного сильнее за предыдущие два – три года. Мы стали суверенной страной, мы мало от кого зависим, мы укрепляем обороноспособность; Почему у "Орешника" такое название? Честно, не знаю".

Снаряды на Западе подорожали в 4 раза, странам НАТО не хватит и 3% ВВП на оборону;

Политика есть искусство компромисса. А мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и компромиссам. Просто другая сторона отказалась от переговоров. А мы всегда к этому готовы. А результатом этих переговоров являются компромиссы;

Мы достигли договоренности в Стамбуле. И повторяю в сотый раз: украинская сторона парафировала этот документ, значит, была с ним согласна. А потом отказалась. Понятно, почему, приехал господин Джонсон (с интересной прической человек). Так что мы готовы. Нужно, чтобы другая сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам;

Россия готова вести диалог с Украиной без предварительных условий но на основе стамбульских договорённостей и реалий на земле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что подводя итоги года Путин сделал откровенное заявление по войне в Украине.