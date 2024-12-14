Какую тактику используют военные КНДР в боях и как маскируются: Коваленко объяснил

Личный состав войск КНДР тайно перебрасывают к линии фронта

Северокорейские солдаты переодеваются в российскую форму и уже активно участвуют в штурмах позиций ВСУ на Курщине. Их используют в качестве "пушечного мяса" и привлекают к выполнению самых опасных заданий.

На данный момент, потери среди военных КНДР уже зафиксированы, однако недооценивать врага все же не стоит. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

Северокорейских солдат тайно привозян к линии фронта в Курской области и переодевают в форму россиян. Военных из КНДР привлекают к проведению активных штурмовых действий. При этом "набеги" совершают пехотинцы, которые упражняются с советским оружием.

"Россияне делают ставку на количество и пытаются с помощью корейцев проводить штурмовые действия, когда задачей корейцев является пробежать под ударами наших сил и занять те или иные участки", — говорится в сообщении.

По словам Андрея Коваленко, потери среди солдат КНДР уже есть и они не блещут особыми боевыми навыками. Однако пропаганда РФ превозносить северокорейские солдат и использует их якобы "супер подготовку" в качестве страшилки для украинских военных и гражданских.

"Недооценивать врага не стоит, но он умирает и не стоит верить в страшилки. К сожалению, тратить дополнительные ресурсы на это придется. Впрочем, Россия втянула в войну в Европе КНДР. Не стоит сомневаться в том, что рано или поздно солдаты КНДР будут бежать на территорию НАТО, если сейчас Европа не осуществит качественные изменения в своем отношении к угрозам, а не будет надеяться только на США, или на Украину", — резюмировал Коваленко.

Напомним, что военнослужащие армии Корейской Народно-Демократической Республики уже участвуют в войне России против Украины, но их используют не только в боевых столкновениях с ВСУ. Они сражаются под видом коренного населения с Дальнего Востока и имеют соответствующие поддельные документы. Среди военных Северной Кореи также зафиксированы потери.

Отметим, сейчас российские войска при поддержке солдат КНДР пытаются отбить ранее занятые позиции украинскими военными в Курской области. Россияне уже предприняли несколько попыток наступления. В частности, в середине ноября российские войска пошли на штурм в Курской области, но потеряли сразу 17 единиц техники, подорвавшись на минах, установленных ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинская разведка обнародовала новые доказательства привлечения военных КНДР к российской агрессии против нашего государства.