В бой без техники и с большими потерями: как воюют войска КНДР в РФ (карта)

Есть пропавшие без вести

Военные Северной Кореи, сражающиеся в рядах армии России, идут в штурмы без поддержки техники. Они несут существенные потери в Курской области.

Об этом сообщили Главное управление разведки Минобороны и руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, россияне бросают в бой КНДРвцев на Курщине без бронетехники.

"Тактика действий следующая: КНДРовцев накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков по нескольким направлениям одновременно. Потери у них значительны", – сообщил он.

В то же время, подчеркнул руководитель ЦПИ, российские военкоры пытаются избегать новостей о неудачах военных из Северной Кореи и делают все, чтобы рассказывать об их "удачных действиях", скрывая потери.

По данным ГУР, в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области подразделения армии КНДР понесли значительные потери – речь идет по меньшей мере о 30 солдатах убитыми и ранеными. А в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.

Разведка сообщает, что на фоне этих потерь штурмовые группы доукомплектовываются свежим личным составом, в том числе из 94 отдельной бригады армии КНДР.

Война КНДР в войне с Украиной — что известно

Напомним, 14 декабря украинская разведка сообщила, что Россия в ближайшее время планирует привлечь солдат КНДР к штурмам в Курской области.

В тот же день вечером президент Владимир Зеленский заявил, что северокорейские военные уже участвуют в боях Курской области. По его словам, у Украины есть информация о возможном применении солдат КНДР и на других участках фронта.

Украинские военные опубликовали видео с, вероятно, первыми погибшими на войне против Украины солдатами КНДР.

Ранее "Телеграф" писал, что экссолдат КНДР рассказал, что происходит в Пхеньяне и почему Ким Чен Ын отправил солдат в РФ.