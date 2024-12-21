Все они якобы жертвы мошенников

В последние несколько дней в России происходят массовые поджоги торговых центров, авто полиции, банкоматов и т.д. В большинстве своем это делают жертвы мошенников, которые пытаются таким образом вернуть деньги обратно.

Об этом пишут росСМИ. Так, например, в московском ТЦ "Форт" 70-летняя женщина запустила салют.

По данным портала, сначала она потеряла 120 тысяч рублей, потому что повелась на мошенников, а они ей обещали вернуть средства, но за салют в ТЦ. Женщину задержали, а людей из центра эвакуировали.

Похожий случай произошел и в Царине, где посетитель запустил фейерверк в ТЦ "Гелиос". Испуганные взрывами сотрудники прятались под столами. Однако полиции не удалось поймать поджигателя, он скрылся.

Фейерверками в ТЦ россияне не ограничиваются, некоторые люди поджигают авто полиции и госавтоинспекции (ГАИ).

Известно, что несовершеннолетняя россиянка подожгла патрульную машину автоинспекции в Красногвардейском районе Петербурга. Девочку задержали. А днем в Петербурге мужчина бросил коктейль Молотова в главный областной военкомат, его тоже задержали.

Также в Твери россиянин атаковал "Газель" полиции на парковке. Больше того мужчина даже снимал все свои действия на камеру.

На авто полиции россияне не остановились, ведь досталось и зданиям банков. Так, в подмосковном Железнодорожном студент взорвал фейерверк у здания банка. А несовершеннолетняя жительница Красноярска подожгла бензин в отделении городского банка – при этом она случайно подожгла и себя, поэтому сейчас находится в больнице.

И таких случаев в России ежедневно становится все больше. РосСМИ утверждают, что это якобы работа украинской стороны и мошенников, однако, официально эти слова никто не подтверждал.

"Обманутый мошенниками из Днепра мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в опорный пункт полиции города Одинцово с криками "Слава СБУ!"" — пишут под одним из видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне показали послание на одном из дронов, атаковавших Казань.