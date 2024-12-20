Россия запретила еще одну религиозную организацию, без упоминания Украины не обошлось

Адепты TST оправдывают насилие над людьми

Генпрокуратура России признала "нежелательной" деятельность зарегистрированной в США международной организации The Satanic Temple ("Храм Сатаны"). Якобы, участники этого движения собирают средства для украинских защитников.

Об этом сообщают на сайте ведомства. В пресс-релизе Генпрокуратуры говорится, что участники организации "занимаются продвижением оккультной идеологии", "используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей", при поддержке правительства США "пропагандируют разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывают насилие над людьми".

Также, как заявляют в ведомстве, организация "активно поддерживает" участников "экстремистских и террористических движений".

"Прикрываясь идеями "религиозной свободы", адепты TST оправдывают насилие над людьми, призывают к свержению конституционного строя в России, собирают средства для боевиков ВСУ", — говорится в сообщении прокуратуры.

"Храм Сатаны" зарегистрирован в 2012 году в США, у него 23 отделения и более 10 млн последователей по всему миру, утверждает Генпрокуратура РФ.

Адептов "Храма Сатаны" призывают "поощрять доброжелательность и сострадание, отвергать тираническую власть, отстаивать практический здравый смысл, противостоять несправедливости и стремиться к благородным целям".

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