Усі вони нібито жертви шахраїв

Протягом останній кількох днів в Росії відбуваються масові підпали торгових центрів, авто поліції, банкоматів тощо. Здебільшого це роблять жертви шахраїв, які намагаються таким чином повернути гроші назад.

Про це пишуть росЗМІ. Так, до прикладу, у московському ТЦ "Форт" 70-річна жінка запустила салют.

За даними порталу, спочатку вона втратила 120 тисяч рублів, бо повелась на шахраїв, а вони їй обіцяли повернути кошти, але за салют у ТЦ. Наразі жінку затримали, а людей з центру евакуювали.

Схожий випадок стався і у Царині, де відвідувач запустив феєрверк у ТЦ "Геліос". Налякані вибухами співробітники ховались під столами. Проте поліції не вдалось зловити підпалювача, він втік.

Феєрверками у ТЦ росіяни не обмежуються, деякі люди палять авто поліції та державтоінспекції (ДАІ).

Відомо, що неповнолітня росіянка підпалила патрульну машину автоінспекції у Червоногвардійському районі Петербурга. Дівчинку затримали. А вдень у Петербурзі чоловік кинув коктейль Молотова до головного обласного військкомату, його теж затримали.

Також у Твері росіянин атакував "Газель" поліції на парковці. Ба більше чоловік навіть знімав усі свої дії на камеру.

На авто правоохоронців росіяни не зупинились, адже дісталось і будівлям банків. Так, у підмосковному Залізничному студент підірвав феєрверк у будівлі банку. А неповнолітня мешканка Красноярська підпалила бензин у відділенні міського банку — при цьому вона випадково підпалила і себе, тому зараз перебуває у лікарні.

І таких випадків в Росії щодня стає дедалі більше. РосЗМІ стверджують, що це нібито робота української сторони та шахраїв, проте офіційно ці слова ніхто не підтверджував.

"Обдурений шахраями з Дніпра чоловік кинув пляшки із запалювальною сумішшю в опорний пункт поліції міста Одинцово з криками "Слава СБУ!"" — пишуть під одним з відео.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни показали послання на одному з дронів, які атакували Казань.