Почудились нацисты? Российская пацифистка объяснила зацикленность Путина на Украине и Второй мировой

За агрессию против Украины Путин должен сидеть в тюрьме максимально долго, считает активистка

Президент Владимир Путин мог запутаться в своих детских травмах, поэтому считает, что Вторая мировая война продолжается, а российская пропаганда питает в нем иллюзию всенародной поддержки войны в Украине и борьбы с мнимыми нацистами.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала пацифистка и бывшая узница Кремля Александра Скочиленко. Она объяснила проблему поколения 70-летних, к которым относится Путин.

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— Может быть, это уже старческие темы, но он [Путин] очень зациклен на теме Второй мировой войны. Возможно, ему реально кажется, что сейчас идет Вторая мировая война. Мне кажется, это скорее проблема какого-то психологического характера: его отец прошел войну и все это поколение 70-летних — это дети отцов, которые прошли войну, — говорит девушка.

По ее мнению, Путин пытается доказать, что его дед что-то сделал, и он тоже.

— Ему кажутся какие-то нацисты. Человек реально заплутал в своих каких-то детских травмах, пытается получить какое-то уважение, поддержку, а у него не получается. Он пытается создать иллюзию того, что эта поддержка имеется. И ведь на самом деле российская пропаганда очень много делает для создания иллюзии, что очень многие люди поддерживают войну [в Украине] и Путина, — продолжает бывшая узница Кремля.

Она подчеркнула, что в России не было массовых митингов в поддержку войны в Украине, хотя за такое человека точно в тюрьму не посадят.

— В первые дни войны мы в Петербурге выходили на улицы и людей было больше, чем в 2011 году, когда были думские выборы. Тогда тоже были несогласованные акции, людей было очень много, но ментов еще больше. Ты же понимаешь, что там армия, — говорит Александра Скочиленко.

Она также ответила на вопрос, что сказала бы Путину при личной встрече.

— Я бы сказала: "Чел, ты очень сильно устал. Просто по лицу уже видно. Можно пойти уже отдыхать. Надо отдохнуть". И он идет отдыхать, выходит в дверь, а там его арестовывают. Я не хочу, чтобы Путина убили, я хочу, чтобы он посидел в тюрьме, как я. И как можно дольше, — подытожила Саша.

Напомним, ранее Александра Скочиленко рассказала "Телеграфу", верят ли россияне в скрепы.