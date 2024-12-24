Обстрел аэродрома Миллерово: какие самолеты там могли базироваться (фото)

Миллерово – это один из районов, откуда российские войска запускают ударные дроны во время воздушных атак на Украину

Российский военный аэродром Миллерово в Ростовской области, который атаковали беспилотники, служит базой для фронтовой авиации, что выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на фронте. Там базируется 31-й истребительный авиационный полк, входящий в состав 1-й смешанной авиационной дивизии ВКС ВС РФ.

Обозреватель издания Forbes Дэвид Экс пишет, что последние спутниковые снимки авиабазы "Миллерово" отражали десятки Су-25 и Су-30 на аэродроме. Однако уже к осени остались лишь несколько Су-25. Он отметил, что это означает эвакуацию российских самолетов.

Он оснащается мощным комплексом вооружения – авиапушками, авиабомбами разного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух – земля", управляемыми ракетами "воздух – воздух".

Су-25. Фото: Википедия

Согласно открытым источникам, до 2009 года на аэродроме был дислоцирован 19-й гвардейский истребительный авиационный полк, входивший в состав 51-го корпуса ПВО 4-й армии ВВС и ПВО.

Спустя время полк был переформирован в 6969-ю авиабазу в составе 7-й бригады ВКО. На вооружении авиабазы состояли истребители МиГ-29 (из состава 19-го гвардейского иап, а также из 31-го гвардейского истребительного авиационного полка, расформированного в Зернограде).

МиГ-29. Фото: Википедия

Важно указать, что Миллерово – это один из районов, откуда российские войска запускают ударные дроны во время воздушных атак на Украину.

Напомним, что по аэродрому в Миллерово прилетает не в первый раз. Так, 25 февраля 2022 года, там гремели взрывы. Сообщалось, что на тот момент на аэродроме базировались военные самолеты Су-30СМ, Су-25 и вертолеты.

Как сообщал "Телеграф", в июле текущего года в результате атаки беспилотников на военном аэродроме Миллерово в Ростовской области в России были повреждены объекты по меньшей мере в трех локациях.