Обстріл аеродрому Міллерово: які літаки там могли базуватись (фото)

Міллерово – це один із районів, звідки російські війська запускають ударні дрони під час повітряних атак на Україну

Російський військовий аеродром Міллерово в Ростовській області, який атакували безпілотники, служить базою для фронтової авіації, що виконує завдання підтримки російської піхоти, що діє на фронті. Там базується 31-й винищувальний авіаційний полк, що входить до складу 1-ї змішаної авіаційної дивізії ВКС ЗС РФ.

Оглядач видання Forbes Девід Екс пише, що останні супутникові знімки авіабази "Міллерово" відображали десятки Су-25 та Су-30 на аеродромі. Проте вже до осені залишилося лише кілька Су-25. Він зазначив, що це означає евакуацію російських літаків.

Він оснащується потужним комплексом озброєння – авіагарматами, авіабомбами різного калібру та призначення, керованими та некерованими ракетами "повітря – земля", керованими ракетами "повітря – повітря".

Су-25. Фото: Вікіпедія

Згідно з відкритими джерелами, до 2009 року на аеродромі було дислоковано 19-й гвардійський винищувальний авіаційний полк, який входив до складу 51-го корпусу ППО 4-ї армії ВПС та ППО.

Через деякий час полк був переформований в 6969-ю авіабазу у складі 7-ї бригади ВКО.

МіГ-29. Фото: Вікіпедія

Важливо зазначити, що Міллерово – це один із районів, звідки російські війська запускають ударні дрони під час повітряних атак на Україну.

Нагадаємо, що аеродромом у Міллерово прилітає не вперше. Так, 25 лютого 2022 року, там лунали вибухи. Повідомлялося, що на той момент на аеродромі базувалися військові літаки Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери.

Як повідомляв "Телеграф", у липні поточного року в результаті атаки безпілотників на військовому аеродромі Міллерово в Ростовській області в Росії було пошкоджено об’єкти щонайменше у трьох локаціях.