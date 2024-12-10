В России беспилотники атаковали военный аэродром

Там часто бывает неспокойно

В последнее время беспилотники нередко атакуют территорию России. Так, утром во вторник, 10 декабря, их целью стал военный аэродром в Саратовской области. Последствия атаки уточняются.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что российское ПВО якобы остановило атаку беспилотников на военный аэродром. Он добавил, что по предварительной информации, разрушений и пострадавших якобы нет.

Стоит отметить, что чиновник не уточнил, какой именно аэродром атаковали беспилотники. Это может быть, в том числе авиабаза Воздушно-космических сил РФ "Энгельс-2", расположенная в Саратовской области. Российская армия часто использует ее для нанесения ударов по Украине, поэтому эта авиабаза уже несколько раз подвергалась атакам беспилотниками.

На днях был атакован и сам Саратов. В ночь на 8 ноября от ударов дронами мог пострадать местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Как рассказывал "Телеграф", в начале декабря в аэропорту Саратова на вывеске отвалилась буква. В результате город перестал называться прилично, что очень повеселило сеть.