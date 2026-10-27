Раздают бесплатно или...? Сотрудник "АТБ" открыл, что делают с выпечкой после закрытия

В сети действуют правила, касающиеся сроков годности готовой продукции

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В магазинах сети "АТБ" можно купить широкий ассортимент выпечки, а в некоторых даже кулинарию. Но при истечении срока годности у таких изделий есть только один путь.

Работник сети на условиях анонимности пояснил "Телеграфу", что у каждого готового изделия или выпечки есть точная дата и время изготовления на маркировке. Если такой тип продукции не был распродан до конца смены или установленного срока годности, ее не хранят. Согласно внутреннему регламенту, остатки утилизируют.

Ассортимент выпечки "АТБ"/Скриншот позиций с сайта

Среди вариантов выпечки у "АТБ" — мафины, донатсы, слойки, пирожки, сосиски в тесте, пиццы, хот-доги, чебуреки и т.д. Следует понимать, что ассортимент может существенно отличаться в зависимости от конкретного магазина и его размера.

При длительном отключении света (блэкаутов) следует внимательно проверять условия хранения и температуру готовых блюд, а не только обращать внимание на срок годности. Также следует тщательно осмотреть товар на соответствие качеству. Нарушение условий хранения обычно оказывает негативное влияние на готовую продукцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в некоторых супермаркетах сети "АТБ" предлагают пиццу, бургеры и кальцоне. Их можно подогреть перед употреблением.