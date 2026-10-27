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Раздают бесплатно или...? Сотрудник "АТБ" открыл, что делают с выпечкой после закрытия

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Отдел со свежей выпечкой есть не в каждом "АТБ" Новость обновлена 27 октября 2026, 13:19
Отдел со свежей выпечкой есть не в каждом "АТБ". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В сети действуют правила, касающиеся сроков годности готовой продукции

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В магазинах сети "АТБ" можно купить широкий ассортимент выпечки, а в некоторых даже кулинарию. Но при истечении срока годности у таких изделий есть только один путь.

Работник сети на условиях анонимности пояснил "Телеграфу", что у каждого готового изделия или выпечки есть точная дата и время изготовления на маркировке. Если такой тип продукции не был распродан до конца смены или установленного срока годности, ее не хранят. Согласно внутреннему регламенту, остатки утилизируют.

АТБ позиции выпечки
Ассортимент выпечки "АТБ"/Скриншот позиций с сайта

Среди вариантов выпечки у "АТБ" — мафины, донатсы, слойки, пирожки, сосиски в тесте, пиццы, хот-доги, чебуреки и т.д. Следует понимать, что ассортимент может существенно отличаться в зависимости от конкретного магазина и его размера.

При длительном отключении света (блэкаутов) следует внимательно проверять условия хранения и температуру готовых блюд, а не только обращать внимание на срок годности. Также следует тщательно осмотреть товар на соответствие качеству. Нарушение условий хранения обычно оказывает негативное влияние на готовую продукцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в некоторых супермаркетах сети "АТБ" предлагают пиццу, бургеры и кальцоне. Их можно подогреть перед употреблением.

Теги:
#Выпечка #АТБ #АТБ Маркет