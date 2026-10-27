Дом, которому не страшны отключения света: как выглядит энергоустойчивый ЖК в Киеве (фото)

В зданиях заменили окна и двери, провели капитальный ремонт сетей с утеплением и не только

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В Киеве на левом берегу есть один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов столицы. Он состоит из трех зданий общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Благодаря солнечной электростанции и аккумуляторам здесь могут поддерживать работу лифтов, отопительного оборудования и освещения мест общего пользования не менее 15 часов подряд.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Чем оборудовали жилой комплекс

В рамках городских программ в доме установили три индивидуальных тепловых пункта (ИТП). Они позволяют равномернее распределять тепло между квартирами и, по данным городских властей, экономить не менее 20% тепловой энергии.

Для обеспечения автономной работы комплекса также установили генератор мощностью 9 кВт и солнечную электростанцию. В ее состав входят три инвертора, аккумулятор емкостью 135 кВт·ч и 108 солнечных панелей.

Один из крупнейших энергоустойчивых жилых комплексов столицы

Эта система позволяет поддерживать работу лифтов, индивидуальных тепловых пунктов, систем управления и освещения мест общего пользования в течение как минимум 15 часов подряд.

Помимо этого, в зданиях заменили окна и двери, провели капитальный ремонт сетей с утеплением, обновили все шесть лифтов и модернизировали освещение, установив датчики движения.

Чем оборудовали жилой комплекс

Кто оплатил работы

По словам мэра, комплекс стал примером того, как модернизация инженерных систем и участие жильцов в программах энергоэффективности помогают повысить автономность домов, сократить расходы на отопление и улучшить условия проживания.

Около 70% стоимости выполненных работ оплатили город или гранты в рамках государственных программ.

Виталий Кличко показал, как выглядит энергоустойчивый жилой комплекс изнутри

Сейчас продолжается прием заявок на участие в конкурсе по программе софинансирования "70/30%". Как сообщил мэр, председатель ОСМД этого жилого комплекса планирует подать заявку на утепление фасада, а также получить кредит через револьверный фонд.

Виталий Кличко осмотрел один из самых больших энергостойких жилых комплексов не только столицы, но и страны более 30 тыс. м кв.

Что предусматривает план энергостойкости Киева

Повышение энергоустойчивости жилых домов является частью плана энергостойкости Киева. Он также предусматривает проекты по созданию резервных источников электропитания и теплоснабжения, а также развитию когенерационных систем.

Энергоустойчивость жилых домов

Опыт этого жилого комплекса показывает, какие решения могут помочь многоквартирным домам дольше сохранять работу ключевых систем во время отключений электричества. При этом фактическая продолжительность автономной работы зависит от нагрузки и условий эксплуатации оборудования.

Виталий Кличко

Как сообщал "Телеграф", глава ОСМД Юлия Бородина объясняла: в декабре солнечные панели работают не слишком эффективно, а в январе и феврале выработка заметно растёт зимой панели вырабатывают больше энергии. По её словам, в холодное время года панели могут поддерживать одну-две системы дома, хотя вырабатывают меньше энергии, чем летом. Этот сезонный нюанс важен и для киевского жилого комплекса: его солнечная электростанция с аккумулятором поддерживает работу ключевого оборудования, но время автономной работы зависит от нагрузки и условий эксплуатации.