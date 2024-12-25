В России прогремел взрыв в торговом центре. Есть погибшая и много пострадавших (видео)

Погибла уборщица

Утром в среду, 25 декабря в городе Владикавказ (столица Северной Осетии, РФ) прогремел взрыв в торговом центре "Алания Молл". Есть пострадавшие и погибшая.

В здании начался пожар. По данным РосСМИ, причиной взрыва стал скопившийся в здании газ.

Известно об одной погибшей — это 57-летняя женщина, которая работала уборщицей в торговом центре. Еще 13 человек пострадали, в основном это сотрудники ТЦ, а также прохожие. Посетителей в здании еще не было.

Инцидент произошел перед самым открытием магазинов. На месте работают пожарные и спасатели.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии, он госпитализирован. Огонь на третьем этаже охватил уже 900 квадратных метров. Под завалами могут быть люди, их ищут МЧСники.

РосСМИ пишут, что существует угроза обрушения здания ТЦ "Алания Молл". Пожарные работают аккуратно, не заходя вглубь.

Вместе с тем сообщается, что уже после взрыва в ТЦ в Осетии прогремел еще один. По данным SHOT, БПЛА попытался ударить в телевышку во Владикавказе, на улице Осетинская Горка. Однако глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что это якобы не соответствует действительности.

Как сообщал "Телеграф", недавно на территории экономической зоны "Алабуга" в России вспыхнул склад, где хранили детали к беспилотникам "Shahed-136", которыми россияне бьют по Украине. Потери врага оцениваются в 16 миллионов долларов.