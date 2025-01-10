Под Питером в России загорелся масштабный пожар, перед ним слышали "хлопки" (фото и видео)

Информация о пострадавших не поступала

Ранним утром в пятницу, 10 января в Ленинградской области России вспыхнул масштабный пожар в промзоне города Гатчина, расположенном в 42 километрах от города Санкт-Петербург. Перед этим местные жители слышали взрывы.

По данным росСМИ, возгорание произошло на улице Индустриальная, ему предшествовало несколько глухих взрывов. Пожар дает сильное задымление, огромные столбы дыма видны в нескольких километрах. Причины инцидента пока неизвестны.

На месте работают экстренные службы. По данным МЧС России, на территории промзоны горит двухэтажное кирпичное здание. Огонь охватил 1 900 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. К тушению привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники.

РосСМИ публикуют видео пожара. На кадрах можно увидеть бушующий огонь и огромный столб дыма, поднимающийся в небо.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 10 января, по заявлениям минобороны РФ, территорию России атаковали десятки беспилотников. В частности, под ударом была Ростовская область. Там, по предварительным данным, в результате атаки вспыхнул пожар на заводе "ПластиФактор" в поселке Крым.