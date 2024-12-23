Загадочный пожар в России уничтожил склад с деталями для "шахедов" на 16 млн долларов, — ГУР

Уничтожены составляющие для производства 400 ударных БПЛА

На территории экономической зоны "Алабуга" в России вспыхнул склад, где хранили детали к беспилотникам "Shahed-136", которыми россияне бьют по Украине. Потери врага оцениваются в 16 миллионов долларов.

Об этом сообщило Главное управление разведки Украины. Там уточнили, что на складе было 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136". Все это сгорело.

"Нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора оцениваются в 16 миллионов долларов. Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России. ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", — говорится в сообщении.

Напомним, "Алабуга" (татарское название Елабуги) — это специальная экономическая зона в Татарстане (Россия). Там расположен завод по производству "шахедов" и разведывательных дронов "Альбатрос", к производству которых привлечены студентки из Африки.

Как рассказывал "Телеграф", россияне показали обломки беспилотника, утверждая, что это один из тех, что утром 21 декабря массированно атаковал Казань (Татарстан, Россия). На нем якобы есть послание россиянам.