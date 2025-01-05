Опять ПВО? В России разбился боевой вертолет Ми-28, всплыли новые подробности

Борт сгорел в поле

В Воронежской области России разбился военный вертолет Ми-28. Инцидент произошел еще 1 января, однако эту информацию подтвердили только 4 января.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что около 6 часов вечера вертолет упал в поле в Каменском районе. На борту были два члена экипажа, которые погибли.

Также сообщается, что вертолет после жесткой посадки полностью сгорел. Следственный комитет РФ начал проверку по факту крушения. При этом причина крушения не называется.

В свою очередь военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Алексей Копытько сообщил, что, по данным ИС, в результате инцидента погибли пилот Данила Кузнецов и штурман Александр Королев.

"Формальная причина – техническая неисправность во время попытки отразить атаку неизвестных дронов. Фактическая причина – очередной "успех" российской ПВО", – отметил он.

Что известно о вертолете Ми-28

Ми-28, известный как "Ночной охотник", это советский и российский ударный вертолет. Он предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танкам и другой бронированной технике, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

Характеристики:

максимальная скорость – 320 км/ч;

при горизонтальном полете – 300 км/ч;

крейсерская — 270 км/ч;

дальность полета – 450 км.

Вертолет имеет четыре боковые точки подвески, на который может устанавливаться разнотипное ракетное и артиллерийское вооружение. В его арсенал входят блоки 80-мм неуправляемых авиационных ракет С-8 и 122-мм С-13. Также вертолет может применять противотанковые управляемые ракеты "Штурм-В" и "Атака-В" в двух подвесных блоках по 8 штук в каждой.

Напомним, 31 декабря 2024 года бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Черном море уничтожили два вертолета РФ с помощью морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.