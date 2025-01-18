Путину не оставили вариантов. Как Украина ломает план России в Приднестровье

Чтобы доставить в "ПМР "обещанный газ, Москве придется договариваться с Кишиневом

15 января т.н. президент непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" Вадим Красносельский по итогам переговоров в Министерстве энергетики Российской Федерации заявил, что "Газпром" возобновит поставки газа в "в формате оказания гуманитарно-технической помощи".

В то же время, он не назвал дату начала поставки газа из России. "Пока идет обсуждение технических аспектов возобновления подачи газа", —сказал он.

Как ранее сообщалось, с 1 января "Газпром" прекратил поставки газа из-за чего непризнанная "ПМР" оказалась на грани банкротства.

В Украине говорят — договариваться будем только с Молдовой

Чтобы российский газ попал в Молдову, он обязательно должен пересечь территорию Украины. Иного пути нет.

Маршрут поставок газа в Молдову в обход Украины через Турцию, Болгарию и Румынию, все равно по пути в Тирасполь (столица непризнанной "ПМР") дважды пересекает территорию Украины в Одесской области.

Однако Украина, как известно, прекратила транзит российского газа и возобновлять его не намерена. "Я считаю, что транзит российского газа вообще недопустим", — сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отвечая на вопрос журналистов о возможности транзита через Украину в т.н. "ПМР".

В связи с этим "Телеграф" попросил Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) прокомментировать возможность возобновления поставок российского газа в Молдову, а также вероятные маршруты, объемы и правовые моменты поставок.

На сегодняшний день существуют два маршрута транспортировки газа через украинскую ГТС в Республику Молдова, пояснили в официальном ответе ОГТСУ на запрос "Телеграфа".

Маршрут №1 возможен с точек входа на западной границе Украины с Польшей, Словакией и Венгрией в точки выхода в Молдову в реверсном режиме (с запада на восток): Гребеники и Алексеевка. Имеющиеся свободные мощности (данного маршрута — ред.) могут полностью обеспечить спрос Республики Молдова (включая приднестровский регион), заверили в ОГТСУ.

Маршрут №2 возможен с точки входа из Румынии (в реверсном режиме с юго-запада на восток — ред.) Исакча/Орловка-1 в точку выхода в Молдову Каушаны. По этому маршруту имеются свободные мощности которые также полностью обеспечат спрос Республики Молдова (включая приднестровский регион).

Возможны ли поставки газа в Молдову из Европы, хотя бы чисто теоретически? В ОГТСУ пояснили, что маршрут №1 открывает доступ к ресурсу газа из центрально-европейских газовых хабов, СПГ-терминалов в Германии, Польше, Литве, Хорватии, норвежской добычи и т.д. Маршрут №2 позволяет транспортировать газ с южно-европейских хабов, в частности, из Болгарии, Румынии, Греции, Турции, греческих и турецких СПГ-терминалов, Азербайджана (через трубопровод ICGB) и т.д.

"Мы не можем комментировать маршруты потенциальных поставок газа в приднестровский регион. Оператор ГТС Украины ведет взаимодействие во всех точках межгосударственного соединения на границе Украина-Молдова с оператором ГТС Молдовы компанией Vestmoldtransgaz",- заявили в ОГТСУ, отвечая на вопрос о вероятных поставках "Газпромом" т.н. "гуманитарного газа" в приднестровский регион Молдовы.

В то же время, оператор пояснил, что ОГТСУ предоставляет доступ к мощности во всех точках соединения, по которым заключено соглашение о взаимодействии со смежным оператором, в частности, в точке входа Исакча/Орловка-1.

В ОГТСУ считают, что, "маршрут с точки входа Исакча/Орловка-1 – Каушаны может быть использован для транспортировки газа из южной Европы в Республику Молдова, и любой заказчик, имеющий действующий договор транспортировки природного газа и выполняющий все необходимые условия настоящего договора, может получить доступ к этой мощности".

Т.е. "Газпром", который с 1 января не имеет договора на транзит газа через территорию Украины, очевидно, не может получить доступ к ГТС Украины, а значит, не может самостоятельно доставить газ в т.н. "ПМР". Однако сейчас действует договор между оператором ОГТСУ и оператором ГТС Молдовы — компанией Vestmoldtransgaz". Т.е. правовое основание для доставки газа по территории Украины в Молдову имеет Vestmoldtransgaz.

Позиция Украины помешает российским планам дестабилизации Молдовы

Позиция Оператора ГТС Украины фактически разрушает план России повлиять на политическую ситуацию в Молдове, и, в частности, на результаты парламентских выборов, используя искусственно созданный дефицит газа и энергетический кризис. План, по данным молдавских источников, состоял из трех этапов. Первый этап – остановка поставок газа, якобы из-за нежелания Кишинева платить по долгам.

Второй этап – энергетический кризис на правом и левом берегах Днестра, с перерастанием ситуации в гуманитарную катастрофу в приднестровском регионе. Третий этап плана – на горизонте весь в белом появляется Путин и спасает своих сторонников в сепаратистском анклаве путем поставок гуманитарного газа (кто помнит, похожую схему с "белыми" гуманитарными конвоями Россия провернула на Донбассе в 2014 году – ред.).

Для реализации этого плана Путину нужно было организовать поставки "гуманитарного газа" напрямую без участия Кишинева в приднестровский регион, как это было с доставкой "гуманитарных конвоев" в украинский Донецк. Таким образом населению Молдовы проталкивали тезис – оставайтесь с Россией и у вас будет дешевый газ (электрика, тепло и.т.п.), ведь "Москва своих не бросает".

Именно поэтому "Газпром", один из крупнейших добытчиков газа в мире, вдруг начал обсуждать возможность его закупок для т.н. "ПМР" на европейском рынке. Это, в частности, нужно для того, чтобы исключить контакты российского "Газпрома" с Украиной.

Однако в своем ответе на запрос "Телеграфа" ОГТСУ четко дал понять, что для поставок газа в пророссийскую "ПМР" Россия должна договариваться с конституционными властями Молдовы. И такие условия для россиян созданы позицией Украины. А это полностью опровергает тезис о том, что РФ способна самостоятельно помочь своим сторонникам в анклаве.

У "Газпрома" вариантов нет?

"Телеграф" попросил прокомментировать молдавских экспертов в области энергетики возможность возобновления "Газпромом" поставок газа в приднестровский регион Молдовы.

"Техническая возможность поставок газа через Трансбалканский трубопровод в Молдову у "Газпрома" существует", — рассказал "Телеграфу" бывший советник президента Республики Молдова в энергетической сфере, один из авторов отчета о финансировании Россией сепаратистского анклава Серджиу Тофилат. Он пояснил, что Россию и Турцию соединяют два газопровода – Турецкий поток и Голубой поток (см. карту выше — Ред.). Турецкий поток занят газом для поставок в Сербию и Венгрию. Там нет свободных мощностей. Но через Голубой поток возможны поставки газа в Молдову. Он выходит на Трансбалканский газопровод в точке ГИС Странжа-1 и там мощностей более, чем достаточно (для поставок газа в Молдову – ред.). "Было бы желание", —считает Сержиу Тофилат.

Но при этом варианте транспортировки газа "Газпрому" потребуется договариваться с Украиной, уточнил он.

"Если газ будет поступать в реверсном режиме через ГИС Орловка (Одесская область – ред.), не исключаю что транзит будет возможен, с условием, что за него будет рассчитываться сторонняя компания по запросу "Газпрома", — предположил Сергей Тофилат. "Это проблемы россиян, как доставить газ до границы Молдовы", — сказал он.

Комментируя стоимость т.н. "гуманитарного газа", молдавский эксперт сказал, что согласно договору, "Газпром" обязан доставить газ до границы Республики Молдова, соответственно берет на себя все транспортные расходы. В ином случае "Газпром" должен предложить изменение условий договора (отметим, приостановив поставки газа в приднестровский регион Молдовы, "Газпром" не разорвал долгосрочный договор на поставку газа с компанией Молдовагаз).

Гуманитарный газ не спасет "ПМР" от банкротства

По словам, Сергея Тофилата, пока не известно, какой объем "гуманитарного газа" намерена поставлять в приднестровский регион Россия. В то же время, Сержиу Тофилат предположил, что скорей всего "гуманитарного газа", который собирается поставлять Газпром в Молдову, хватит только для нужд населения и выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС в объемах достаточных исключительно для внутреннего потребления т.н. "ПМР". Продавать электроэнергию на правый берег, как это было раньше, Молдавская ГРЭС не будет, считает он.

Однако в этом случае, без продажи электричества молдавским потребителям на правом берегу Днестра, т.н. ПМР потеряет треть поступлений в бюджет. "Долго так они не протянут", —считает молдавский эксперт. Как ранее писал Телеграф, продажи электроэнергии предприятиям на правом берегу Молдовы, а также экспорт продукции немногих очень энергоемких предприятий непризнанного Приднестровья обеспечивали почти 60% бюджетных доходов т.н. "ПМР".

Такого же мнения экс-министр энергетики Республика Молдова Виктор Парликов: ограниченные объёмы газа, которые будут поставляться в приднестровский регион, не решают проблему экономической жизнеспособности региона. Без поставки электричества на правый берег Молдовы, за которое молдавские потребители исправно платили, приднестровскому региону трудно будет выполнять бюджетные обязательства, — считает экс-министр. По его мнению, скорей всего Россия будет искать возможность (другим способом – ред.) компенсировать выпавшие доходы т.н. "ПМР".