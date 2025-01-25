"Проблемы будут не только с вступлением в НАТО": Фицо высказался против Украины, но реакция не заставила себя ждать

И это на фоне протестов в Словакии

В субботу, 25 января, премьер-министр Словакия Роберт Фицо сделал громкое заявление относительно Украины и вступления в НАТО, и это несмотря на недавние протесты против его власти.

Во время эфира на одном из местных радио Фицо высказал достаточно четкую позицию по отношению к Украине, которую можно трактовать в определенной степени как угрозы.

"Украина никогда не будет в НАТО, а если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то будут и огромные проблемы со вступлением в ЕС", — сказал Фицо.

На эти громкие слова начинает реагировать украинское общество. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что граждане Словакии уже выступают против власти Фицо, выходя на массовые протесты.

И это, по мнению Коваленко, в первую очередь следствие недальновидного политического курса страны, создающей зависимость от России.

"Фицо был одно время в коммунистической партии Чехословакии, трижды занимал должность премьера и за все это время ничего не сделал для Словакии в направлении диверсификации — уменьшение зависимости от российских энергоресурсов. Наоборот, спекулировал на дешевой зависимости от РФ", — отмечает руководитель ЦПД.

По его словам, заявление Фицо хорошо показывает его поверхностное видение и полное непонимание геополитики, поставившее под угрозу безопасность жителей Словакии и Европы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Фицо заявил о подготовке госпереворота в Словакии и подверг критике президента Украины Владимира Зеленского.