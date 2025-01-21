"Связываться с Украиной опасно": операция Путина в Приднестровье провалилась, что дальше

"ПМР", ранее просившая газ у России, согласилась получать топливо от Кишинева, потому что у Тирасполя "вариантов нет"

Непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" ("ПМР") согласилась получить газ, доставленный молдавской компанией "Молдовагаз", и готова платить за него.

"Мы согласились с предложениями молдавских руководителей, начиная от президента и выше, чтобы газ в Приднестровье поставляла компания "Молдовагаз", – сказал так называемый президент "ПМР" Вадим Красносельский в видеообращении 20 января.

"Это возможно немедленно", если "Молдовагаз" будет закупать газ на бирже Республики Молдова и оплатит его именно "Тираспольтрансгаз" (монополист на территории "ПМР" по транспортировке и поставке природного газа. — Ред.), а не какая-то сторонняя организация", — ответили Красносельскому в Бюро реинтеграции Республики Молдова.

"Телеграф" разбирался, как согласованное сопротивление Кишинева и Киева помешало Владимиру Путину реализовать первый этап плана по влиянию на парламентские выборы в Молдове под названием "Гуманитарный газ для замерзающего народа Приднестровья".

Напомним, с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. В результате российский "Газпром" прекратил поставки газа в Молдову, при этом причиной россияне назвали вовсе не остановку транзита через территорию Украины, а "неплатежи по долгам", что вызвало в Молдове энергетический кризис, а отколовшийся от нее регион оказался на грани банкротства .

15 января так называемый президент непризнанной "ПМР" Вадим Красносельский после визита в Москву заявил , что "Газпром" возобновит поставки газа в приднестровский регион "в формате оказания гуманитарно-технической помощи".

Так называемый "гуманитарный газ", по данным молдавских источников , являлся элементом масштабного российского плана по влиянию на результаты будущих парламентских выборов в Молдове. Для реализации этого плана Путину нужно было организовать поставки "гуманитарного газа" напрямую без участия Кишинева в приднестровский регион. С этой целью Москва привлекла малоизвестную компанию Natural Gaz D.C., которая вместо государственной молдавской компании "Молдовагаз" должна была закупать газ в Европе для "ПМР".

"Гуманитарный газ" без разрешения Кишинева не дойдет до Тирасполя

Этим планам помешало согласованное сопротивление Кишинева и Киева. В частности, Оператор Газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) в официальном ответе "Телеграфу" четко объяснил , что договор на транзит газа с российским "Газпромом" завершен, правовое основание для поставки газа в Тирасполь имеет только молдавская компания "Молдовагаз" и Россия должна договариваться об этом с конституционными властями Молдовы.

Получив поддержку из Украины, 19 января президент Молдовы Майя Санду озвучила ключевое условие разрешения гуманитарного кризиса в приднестровском регионе Молдовы. "Мы готовы, с поддержкой доноров, предоставить финансовую помощь левому берегу. Но это может произойти только тогда, когда российская армия уйдет из региона и миротворческая миссия будет заменена гражданской миссией под эгидой ООН или ЕС", — заявила Санду.

Натолкнувшись на жесткое сопротивление Кишинева и Киева, кремлевские кураторы сепаратистского региона поняли, что операция "Гуманитарный газ" в ее первоначальном виде не проходит и устами своего подопечного, т. н. президента непризнанной "ПМР", заявили о готовности к компромиссу.

Молдова – вынужденный ход

"У Приднестровья вариантов нет. У нас (России. – Ред.) на сегодняшний день нет границы между Россией и Приднестровьем. Приднестровье граничит только с двумя странами — Украиной и Молдавией. Понятно, что просить у Украины бесполезно, даже вообще опасно. И Молдавия — это был вынужденный ход, именно вынужденный", — так объяснил замглавы комитета российской Госдумы по энергетике Игорь Ананских неспособность Москвы самостоятельно поставить газ Тирасполю.

Как объяснил "Телеграфу" бывший советник президента Республики Молдова в энергетической сфере Серджиу Тофилат, Россия возобновит поставки газа Приднестровье только тогда, когда поймет, что общественное мнение в Молдове на обоих берегах Днестра склоняется не в ее пользу.

По его мнению, нынешняя ситуация создает предпосылки для воссоединения страны. "Да, Молдове придётся покупать газ и электричество и давать им (приднестровскому региону РМ. – Ред.) субсидии, чтобы они могли платить по счетам", — прогнозирует эксперт. "Но одновременно с этим начинается процесс внедрения в приднестровском регионе законодательства Республики Молдова", — объяснил Серджиу Тофилат.