"Это шанс для Повалий, Лорак и Бардаша": в сети высмеяли российский аналог "Евровидения"

В РФ решили провести свое "Евровидение", но что-то пошло не так

"Импортозамещение" в России вышло на новый уровень — теперь там решили заменить участие РФ в Евровидении своим песенным конкурсом. Ничего нового придумывать не стали, а вернули старый конкурс под названием "Интервидение".

"Телеграф" расскажет, что известно о музыкальном импортозамещении в России, которое на днях согласовал сам Путин.

Интервидение вместо Евровидения — что известно

Президент России Путин подписал указ, которым поручил организовать в РФ песенный конкурс "Интервидение". Он должен заменить для россиян участие в Евровидении, с которого РФ выгнали в 2022 году после полномасштабного вторжения в Украину.

Известно, что конкурс будут проводить в 2025 году в Москве и Московской области. Его целью в РФ видят "дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества". Видимо к участию в конкурсе пригласят "дружественные" России страны.

При этом стоит отметить, что конкурс "Интервидение" не новый — он уже проходил в 1970-1980-х годах в странах социалистического блока. Похоже в России решили не выдумывать ничего нового и предложить своему народу старый песенный конкурс. Предложение возродить "Интервидение" в 2023 году подала министр культуры РФ Ольга Любимова.

В сети уже отреагировали на такую идею, причем высмеяли ее и сами россияне:

Вперед назад в прошлое.

Все это очень печально. Страна в руках стариков в деменции. Пожилым людям свойственно постоянно вспоминать прошлое и его идеализировать.

И петь там будут интердевочки.

А участники — Россия, Иран, Китай. Могут Хамас позвать.

И соревноваться будут Москва с Подмосковьем.

Это шанс для Повалий, Лорак и Бардаша.

С военными песнями и маршами. Зато духовно, а не как на загнивающем западе.

Интрига, кто главный фаворит: Газманов или Шаман?

Смешно… У всех вперед в будущее, а у нас назад в прошлое.

А после фестиваля, все на концерт Кобзона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким было открытие первого в СССР McDonald's 35 лет назад и какие были цены. За день обслужили 30 тысяч человек.