"Це шанс для Повалій, Лорак і Бардаша": у мережі висміяли російський аналог "Євробачення"

У РФ вирішили провести своє "Євробачення", але щось пішло не так

"Імпортозаміщення" в Росії вийшло на новий рівень — тепер там вирішили замінити участь РФ у Євробаченні своїм власним пісенним конкурсом. Нічого нового не вигадували, а повернули старий конкурс під назвою "Інтербачення".

"Телеграф" розповість, що відомо про музичне імпортозаміщення в Росії, яке днями погодив сам Путін.

Інтербачення замість Євробачення – що відомо

Президент Росії Путін підписав указ, яким доручив організувати у РФ пісенний конкурс "Інтербачення". Він має замінити для росіян участь у Євробаченні, з якого РФ вигнали 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну.

Відомо, що конкурс проводитимуть у 2025 році у Москві та Московській області. Його метою в РФ бачать "подальший розвиток міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва". Мабуть до участі у конкурсі запросять "дружні" Росії країни.

При цьому варто зазначити, що конкурс "Інтербачення" не новий — він уже проходив у 1970-1980-х роках у країнах соціалістичного блоку. Схоже, в Росії вирішили не вигадувати нічого нового і запропонувати своєму народу старий пісенний конкурс. Пропозицію відродити "Інтербачення" у 2023 році подала міністр культури РФ Ольга Любімова.

У мережі вже відреагували на таку ідею, причому висміяли її й самі росіяни:

Вперед назад у минуле.

Все це дуже сумно. Країна в руках людей похилого віку в деменції. Літнім людям властиво постійно згадувати минуле та його ідеалізувати.

І співатимуть там інтердівчатка.

А учасники – Росія, Іран, Китай. Можуть Хамас покликати.

І змагатимуться Москва з Підмосков’ям.

Це шанс для Повалій, Лорак і Бардаша.

З військовими піснями та маршами. Зате духовно, а не як на загниваючому заході.

Інтрига, хто головний лідер: Газманов чи Шаман?

Смішно... У всіх вперед у майбутнє, а в нас назад у минуле.

А після фестивалю всі на концерт Кобзона.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким було відкриття першого в СРСР McDonald’s 35 років тому та які були ціни. За день обслужили 30 тисяч людей.